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Çiftçiler Zor Günler Geçiriyor

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24.05.2025 13:51
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Çiftçiler Zor Günler Geçiriyor
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CHP'li Gürer, çiftçilerin zirai don ve borç sorunlarını dinleyip tedbirlerin acil alınması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Eynelli köyünde çiftçileri ziyaret etti. Çiftçi Güngör Er, hiçbir şey ekmediklerini, ektiklerinde zarar ettiklerini belirterek "Hiçbir şey ekmedim, ektiğimizde zarar ediyoruz.. İyi biterse baş başa çıkarız. Eğer biraz da bu seneki gibi, önceki sene gibi kurak giderse, ekimden yüzde 50 zarar" dedi. Gürer ise "Zirai don ile ortaya çıkan tablonun gerçekten vahim olduğu ve bu konuda tedbirlerin alınmasının da bir an önce gerçekleşmesine ihtiyaç olduğunu bir kere daha vurgulayalım" diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Gürer, Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Eynelli köyünde çiftçilerin sorunlarını dinledi. Gürer'in ne ektiğini sorduğu çiftçi Güngör Er, "Hiçbir şey ekmedim, ektiğimizde zarar ediyoruz ektiğimizde. İyi biterse baş başa çıkarız, iyi biterse. Bizim ektiğimiz çavdar, buğday arpa. Tam randımanlı olursa ancak baş başa geliyor. Eğer biraz da bu seneki gibi, önceki sene gibi kurak giderse, ekimden yüzde 50 zarar. Ama yani bu sefer yarı ektik" dedi. Er, Eynelli köyünden olduğunu söyleyerek, "İlkokul mezunuyum, çobanım, çiftçiyim. Beni Tarım Bakanı yapsınlar, yemin ediyorum bunlardan iyi yaparım. Beni Tarım Bakanı yapsınlar, bunlardan bin kat üstün yaparım. Çünkü derdini biliyorum" diye konuştu.

"Ovaya ağaç dikilir mi"

Çiftçi Er devamında, "Aslında normalde Türkiye'de stratejik olan ürünler arpa, buğday, çavdar, mısır, nohut, fasulye. Ama ne yapıldı? Ovanın yüzüne adam tuttu, ağaç dikti. Ovaya ağaç dikilir mi? Böyle bir sistem olur mu? Niğde'nin merkezi, her taraf düz arazi. Meyve dikilmiş. Olur mu böyle bir şey? Bunu aklı başında bir insan düşünür mü? Ben ilkokul mezunuyum, çobanım ama bunu biliyorum" ifadelerini kullandı. Er, "Bana 1 ay versinler yine bunlardan iyi yaparım" dedi.

Traktöre mazot dolduramadıklarını söyleyen Er, deposunun aşağı yukarı 2 bin 500 liraya doldurulduğunu belirtti. Gürer, "Diyorlar ya 'Çiftçilerin traktörleri son model' diye, bölgede işte, 40 yaşında bir traktörümüz var. Ama TÜİK verilerine göre traktörlerin yaş ortalaması 24. Yani o görülen iyi traktörlerin dışında, çiftçinin çoğu traktörünü yenileyemiyor. Çiftçilerin bankalara kredi borcu 970 milyar lirayı bulmuş. Ürettiğinden para kazanamıyor. Girdi maliyetleri artıyor, sorunlar katlanıyor. Çaresizlikten bu işi sürdürüyorlar" ifadelerini kullandı.

"200 küsur dönüm ekilmiş yerim var ama traktör alamadık"

Yeni traktörlerin çoğunun yatırım amaçlı alındığını belirten çiftçi Er, "Adamlar uyanık, yandaş daha doğrusu, yandaş adamlar... Haberleri var, faizlerin düşük olduğu zaman da uyanık vatandaşlar almışlar. Gerçek çiftçi biziz. Bak benim mesela şu anda 200 küsur dönüm ekilmiş yerim var ama biz traktör alamadık" diye konuştu.

Gürer'in bakım masraflarını sorması üzerine Er, "Onları hiç yaptırmıyorum, iyice düşünceye kadar" yanıtını verdi. Kredi kullanıp kullanmadığı sorulan çiftçi "Borçtan kurtulamıyoruz. 30 bin lira bugün yatırdım, kredi kartı. Bin lirayla başladık, şu anda herhalde 600- 800 bin lira borcum var" dedi. Er, "Bizim bu tarafın adamı çok namuslu, borcunu öder. Traktörünü satar, tarlasını satar, öder. Biz namuslu vatandaşız" ifadelerini kullandı.

"Zirai don ile ortaya çıkan tablo vahim"

Gürer, TÜİK'in Tarım ve Orman Bakanlığı verileri dikkate alınarak açıkladığı 2025 yılı bitkisel üretim tahminleri verilerine değinerek, gıda üretiminde geçmiş yıl gerçekleşen ile bu yıl için yapılan tahminlerdeki düşüşlere dikkat çekti. Gürer, zirai donun etkisiyle ortaya çıkan tablonun önemli bir ölçüde üretimi etkileyeceğinin verilerle gözler önüne serildiğini belirtti. Gürer, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu veriler dikkate alındığında Türkiye'de önümüzdeki süreçte gıdada yaşanabilecek arz açıklarının oluşması da olası. Bunun ithalatla kapatılacağı yönünde tahminde bulunmak yanıltıcı olmaz. Ama buna rağmen zirai donun ne kadar etkili olduğu görülüyor. Tarım işçileri, ihracat, yurt dışı pazarı ve fiyatlar konusunda TÜİK'in bir öngörüsü bu değerlendirme içinde olmadığı için de genelde duruma baktığımızda, zirai don ile ortaya çıkan tablonun gerçekten vahim olduğu ve bu konuda tedbirlerin alınmasının da bir an önce gerçekleşmesine ihtiyaç olduğunu bir kere daha vurgulayalım. Özellikle çiftçilerin borçları ertelenmeli, yeni kredi desteği verilmeli, faizleri silinmeli, bunun yanı sıra üretimden doğrudan etkilenen tarım işçisinden ihracatçısına, yurt dışı pazarından esnafına kadar sorun yaşayan kesimlerin de sorunları dikkate alınmalı. Ayrıca da mutlak surette vatandaşın üründe daha yüksek fiyatla karşılaşmaması için tedbirler geliştirilmelidir."

Kaynak: ANKA

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