Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi - Son Dakika
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Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi

Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi

Tarım Bakanı Yumaklı, 5,9 milyar lira destek ödemesinin çiftçi hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

18.04.2025 08:49
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 milyar 948 milyon 238 bin 377 liralık desteğin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakan Yumaklı müjdeyi duyurdu! Çiftçilere destek ödemesi bugün başlıyor
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Üreticiyi desteklediklerini ve sürdürülebilir üretim için çalıştıklarını vurgulayan Yumaklı, "5 milyar 948 milyon 238 bin 377 lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda yer verilen bilgiye göre, söz konusu tutarlar mazot-gübre desteği için 4 milyar 925 milyon 975 bin 440 lira, fındık alan bazlı gelir desteği için 841 milyon 350 bin 785 lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 151 milyon 835 bin 620 lira ve kırsal kalkınma yatırım desteği için 29 milyon 76 bin 532 lira olarak belirlendi.

BUGÜN BAŞLIYOR


Mazot ve gübre desteği ödemeleri TC kimlik numarası ve vergi kimlik numarasının son hanesi 2 olan çiftçilere bugün, sıfır olanlara gelecek hafta yapılacak. Diğer destekler ise tüm hak sahiplerine bugün ödenecek.
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ramazan Demirci:
    Hepsi masal, ödüyoruz ödüyoruz, tarım bitik, hayvancılık bitik, takip yok, eşit dağılım yok, herşeye günlük zam, yalan üstüne yalan, aynı yıllardır enflasyon düşecek yalanı gibi hepsi hikâye. 3 0 Yanıtla
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