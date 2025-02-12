Gölbaşı Belediyesince, hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilere yaklaşık 55 ton mısır silajı hibe edildi.
Ankara Büyükşehir Belediye bünyesindeki Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) Tarım Kampüsü'nde kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında üretilen mısır silajlarının hayvan yetiştiricilerine ulaştırılması için çalışma başlatıldı.
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince ilçenin üç farklı noktasında gerçekleştirilen dağıtımda, 42 yaş altındaki çiftçilere yaklaşık 55 ton mısır silajı desteği verildi.
Son Dakika › Güncel › Çiftçilere Mısır Silajı Desteği - Son Dakika
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