Çiftçilerin Borçları 3 Yıl Ertelenmeli - Son Dakika
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Çiftçilerin Borçları 3 Yıl Ertelenmeli

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CHP'li Ömer Fethi Gürer, don felaketinden etkilenen çiftçilerin borçlarının ertelenmesi için teklif sundu.

23.04.2025 11:29
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(ANKARA) – CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, zirai don felaketinden etkilenen çiftçilerin borçlarının 3 yıl süreyle ertelenmesi için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Gürer, "Çiftçilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Bu felakette yalnız bırakılmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, ülke genelinde yaşanan zirai don felaketinde zarar gören çiftçilerin borçlarının ertelenmesine ilişkin kanun teklifi verdi.

"Tarım, ülkemizin temel direklerinden biridir"

Konuyla ilgili açıklama yapan Gürer, 2025 Nisan ayında sıcaklıkların birçok bölgede son 30 yılın en düşük seviyelerine indiğini belirterek "Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, sıcaklık ölçümü yapılan 1.756 merkezden 715'inde tarihi düşük değerler kaydedildi. Bazı bölgelerde sıcaklıklar -17°C'ye kadar düştü. Bu, 2014 yılında yaşanan büyük don felaketinden sonra ülkemizin karşılaştığı en şiddetli ve yaygın don olaylarından biri olarak kayıtlara geçti. İklim değişikliği ile bundan sonra benzer afetlere de hazırlıklı olmalıyız. Bölgelerde ürün ve üretimde büyük sorunlar oluştu" diye konuştu.

Tarım sektörünün stratejik önemine dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, "Tarım, istihdamdan gıda güvenliğine, kırsal kalkınmadan milli güvenliğe kadar ülkemizin temel direklerinden biridir. Ancak küresel iklim değişikliğinin neden olduğu bu tür afetler, çiftçilerimizin finansal sürdürülebilirliğini tehdit ediyor" dedi. Gürer, çiftçilerin yıllık gelir beklentilerinin birçok bölgede neredeyse tamamen ortadan kalktığına da dikkat çekti.

"Tüm çiftçimizin borçları üç yıl süreyle ertelenmeli"

Ömer Fethi Gürer, sadece TARSİM kapsamında yer alan üreticilerin değil, sigorta sistemine dahil olmayan binlerce çiftçinin de mağduriyet yaşadığını ifade ederek, "TARSİM'e kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın tüm çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan mevcut tarımsal kredi borçlarının faizlerinin silinmesi ve bu borçların üç yıl süreyle ertelenmesi gerekiyor. Ayrıca il zarar tespit komisyonları acilen hasar tespiti yapmalı ve tespit edilen zararlar karşılanmalıdır" dedi.

Kanun teklifinin sadece çiftçilerin ekonomik olarak toparlanmalarını sağlamayı değil, aynı zamanda kırsal kalkınmanın sürdürülebilirliğini ve ülkenin gıda güvenliğini korumayı hedeflediğini belirten Gürer, "Bu düzenleme, tarımsal istihdamın korunması ve üretim kapasitemizin sürdürülebilirliği açısından hayati önemdedir. Çiftçimize sahip çıkmazsak, geleceğimizi de riske atmış oluruz" ifadesini kullandı.

"Çiftçimizi yalnız bırakmayacağız"

Gürer, çiftçilerin yaşadığı zorlukların daha ciddi bir kriz haline gelmemesi için hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu kanun teklifi, önleyici ve iyileştirici bir kamu politikasıdır. Çiftçimizi yalnız bırakmayacağız. Üretimi desteklemek, kırsal kalkınmayı korumak ve ülkemizin gıda güvenliğini sağlamak için bu adımları atmak zorundayız. Don olayı ile İhracatı etkilenecek, tarım işçileri işsiz kalacak. Nakliye ve ulaşım sektöründe iş kaybı oluşacak, çiftçi BAĞ-KUR primi dahi ödeyememek ve bazı ürünlerde ikinci ekim olanağı var ama bu destek verilmezse yeniden üretimde zorlanacak, bu nedenle hasar yapılması destek verilmesi yanında borçlarda ötelenmelidir" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiftçilerin Borçları 3 Yıl Ertelenmeli - Son Dakika

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