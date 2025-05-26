3 çocuğunun annesini 'yeni koltuk takımı' tartışmasında öldürdü - Son Dakika
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3 çocuğunun annesini 'yeni koltuk takımı' tartışmasında öldürdü

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3 çocuğunun annesini \'yeni koltuk takımı\' tartışmasında öldürdü
26.05.2025 17:15
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3 çocuğunun annesini \'yeni koltuk takımı\' tartışmasında öldürdü
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Konya'da 3 çocuğunun da evde olduğu sırada eşi Nurhan Öner'i bıçaklayarak öldürüp kendini ihbar eden İzzet Öner, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öner'in emniyetteki ifadesinde, eşinin kendinden sürekli bir şeyler istediğini, olay günü de yeni koltuk takımı isteyince tartışma yaşandığını söylediği belirtildi.

Konya'da Karatay ilçesine bağlı Araplar Mahallesi'nde özel bir okulda bilgisayar teknisyeni olarak çalışan İzzet Öner ile yaklaşık 2 yıldır geçimsizlik yaşadığı eşi Nurhan Öner arasında tartışma çıktı.

3 çocuğunun annesini 'yeni koltuk takımı' tartışmasında öldürdü

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ ÖLDÜRÜP BAŞINDA BEKLEDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine İzzet Öner, Nurhan Öner'i bıçakladı. Nurhan Öner kanlar içerisinde kalırken, İzzet Öner 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendini ihbar etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, 3 çocuk annesi Öner'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocukların da ev de olduğu sırada gerçekleşen olayın ardından bıçakladığı eşinin başında ekipleri bekleyen İzzet Öner ise polis tarafından gözaltına alındı.

3 çocuğunun annesini 'yeni koltuk takımı' tartışmasında öldürdü

ENİ KOLTUK TAKIMI TARTIŞMASINDA ÖLDÜRMÜŞ

İzzet Öner, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzzet Öner'in emniyetteki ifadesinde ise eşinin kendisinden sürekli bir şeyler istediği gerekçesiyle tartıştıklarını, olay günü de tartışmanın eşinin yeni koltuk takımı istediği gerekçesiyle çıktığını söylediği öğrenildi.

3 çocuğunun annesini 'yeni koltuk takımı' tartışmasında öldürdü

TOPRAĞA VERİLDİ

Konya Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Nurhan Öner'in cenazesi ise yakınları tarafından teslim alınarak öğle namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

3 çocuğunun annesini 'yeni koltuk takımı' tartışmasında öldürdü
3 çocuğunun annesini \'yeni koltuk takımı\' tartışmasında öldürdü
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 3 çocuğunun annesini 'yeni koltuk takımı' tartışmasında öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Talip Konyali:
    Bu katili asın ibret olsun..bakın cinayetler bitiyor mu bitmiyor mu 8 8 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    BU, CAHİL MİLLETLE YAŞANMAZ YAZIK KADINA 7 2 Yanıtla
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