3 çocuğunun annesini \'yeni koltuk takımı\' tartışmasında öldürdü

Konya'da Karatay ilçesine bağlı Araplar Mahallesi'nde özel bir okulda bilgisayar teknisyeni olarak çalışan İzzet Öner ile yaklaşık 2 yıldır geçimsizlik yaşadığı eşi Nurhan Öner arasında tartışma çıktı.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ ÖLDÜRÜP BAŞINDA BEKLEDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine İzzet Öner, Nurhan Öner'i bıçakladı. Nurhan Öner kanlar içerisinde kalırken, İzzet Öner 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendini ihbar etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, 3 çocuk annesi Öner'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocukların da ev de olduğu sırada gerçekleşen olayın ardından bıçakladığı eşinin başında ekipleri bekleyen İzzet Öner ise polis tarafından gözaltına alındı.

ENİ KOLTUK TAKIMI TARTIŞMASINDA ÖLDÜRMÜŞ

İzzet Öner, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzzet Öner'in emniyetteki ifadesinde ise eşinin kendisinden sürekli bir şeyler istediği gerekçesiyle tartıştıklarını, olay günü de tartışmanın eşinin yeni koltuk takımı istediği gerekçesiyle çıktığını söylediği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Konya Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Nurhan Öner'in cenazesi ise yakınları tarafından teslim alınarak öğle namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.