Çiğli Belediyesi Kadir Gecesi'nde İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi Kadir Gecesi'nde İftar Programı Düzenledi

Çiğli Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenlediği iftar programlarına Kadir Gecesi'nde de devam etti. Kasaplar Meydanı'nda yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen programda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

27.03.2025 13:11
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(İZMİR)- Ramazan ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında iftar programları düzenleyerek binlerce vatandaşı bir araya getiren Çiğli Belediyesi, Kadir Gecesi'nde de anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Kasaplar Meydanı'nda gerçekleştirilen iftar programına genç yaşlı yüzlerce vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Ramazan ayının manevi atmosferinin paylaşıldığı buluşmada, vatandaşlar hep birlikte dualar ederek oruçlarını açtı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Bu mübarek gecede bir araya gelerek hem orucumuzu açmanın mutluluğunu yaşadık hem de birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik. Çiğli Belediyesi olarak dayanışma ruhunu her zaman yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Yıldız: "Bu anlamlı gecede buluşmak bizim için çok anlamlı"

Başkan Yıldız, konuşmasında dayanışma, kardeşlik ve paylaşma duygularının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ramazan ayı, paylaşmanın, dayanışmanın ve birlik olmanın en güzel örneklerini bizlere sunuyor. Bugün Kadir Gecesi'nin bereketini hep birlikte yaşamak, aynı sofrada buluşarak bu anlamlı geceyi idrak etmek bizler için büyük bir mutluluk. Çiğli Belediyesi olarak, her zaman halkımızın yanında olmaya, dayanışma ve yardımlaşma ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz. Hepinizin Kadir Gecesi'ni en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum"diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesi Kadir Gecesi'nde İftar Programı Düzenledi - Son Dakika

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