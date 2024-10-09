Çiğli Belediyesi'nden Anneler İçin Destek Programı

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(İZMİR)- Çiğli Belediyesi, kadınları annelik yolculuğunda destekliyor. 3-6 yaş arası çocuğu olan kadınlara 'Anne Destek Programı başladı. Annelerin gelecek nesillerin yetişmesinde büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Çocuk gelişimi ve eğitimi konularında annelerimizi güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle yürütülen program annelere ve çocuklara yönelik destekleyici eğitimler sunmayı amaçlıyor. Eğitimler, haftada bir gün, 2,5 saat sürecek ve toplamda 15 hafta boyunca devam edecek.

Annelerin çocuk gelişimi ve eğitimi konularında bilgi ve becerilerini artırmak ve aynı zamanda aile içi iletişimi güçlendirmek amacıyla yürütülen program kapsamında annelere uzmanlar tarafından; çocuk gelişiminin önemli aşamaları, ailenin rolü ve önemi, çocuk ve en yakın çevresi, çocuk ve anne sağlığı için bilinmesi gereken konular anlatılıyor.

Başkan Yıldız: "Çocuk gelişimi önemli"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Anne Destek Programı ile annelere destek sunmayı hedefliyoruz. Annelerimiz, fedakarlıkları ve sevgileriyle her zaman yanımızda oldular. Şimdi sıra bizde, onların yanında olmak, hayatlarını kolaylaştırmak ve desteklemek bizim en büyük görevimizdir. Çiğli Belediyesi olarak, annelerin her zaman yanında olacağız ve onların hayatlarını daha iyi hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Eğitimi tamamlayan annelere de sertifikaları verilecek" dedi.