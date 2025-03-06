Çiğli Belediyesi'nden Ramazan İftarı

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(İZMİR)- Çiğli Belediyesi, ramazan ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında vatandaşlarla iftar sofralarında buluşmaya devam ediyor. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Pelikan Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Evka 2, Aydınlıkevler, Evka 6 ve Ahmet Taner Kışlalı Mahalle sakinleri, iftarda aynı sofrada buluştu. Mahalle halkının yoğun ilgi gösterdiği iftar programına katılan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Yıldız'a, kışın sonunu ve baharın gelişini simgeleyen Balkanlar'a özgü bir gelenek olan 'Marteniçka' bilekliği hediye edildi.

İftar programında yüzlerce kişi, ney dinletisi eşliğinde dualar ederek oruçlarını açtı. Çiğli Belediyesi'nin iftar programları ramazan ayı boyunca devam edecek.

Başkan Yıldız: "Bizler, komşusu açken tok yatmayan bir medeniyetin mirasçılarıyız"

İftarda birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Başkan Yıldız, şöyle konuştu:

"Bu mübarek Ramazan akşamında sizlerle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ramazan ayı, birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşadığımız bir zaman dilimidir. Bugün burada, aynı ekmeği bölüşerek kardeşlik duygularımızı pekiştiriyoruz. Bizler, komşusu açken tok yatmayan bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu anlayışla, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, sizlerin desteğiyle şehrimizi daha güzel, daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışıyoruz. Bugün burada sizlerin gözlerindeki umut, bizlere doğru işler yaptığımızı gösteriyor. İnşallah, hep birlikte daha güzel günlere yürümeye devam edeceğiz. Bu mübarek ayın, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum."