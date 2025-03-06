Çiğli Belediyesi'nden Ramazan İftarı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çiğli Belediyesi'nden Ramazan İftarı

Çiğli Belediyesi, ramazan ayı boyunca düzenlediği iftar sofralarında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Başkan Onur Emrah Yıldız, iftar programında katılımcılarla sohbet ederek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

06.03.2025 12:03  Güncelleme: 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Çiğli Belediyesi, ramazan ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında vatandaşlarla iftar sofralarında buluşmaya devam ediyor. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Pelikan Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Evka 2, Aydınlıkevler, Evka 6 ve Ahmet Taner Kışlalı Mahalle sakinleri, iftarda aynı sofrada buluştu. Mahalle halkının yoğun ilgi gösterdiği iftar programına katılan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Yıldız'a, kışın sonunu ve baharın gelişini simgeleyen Balkanlar'a özgü bir gelenek olan 'Marteniçka' bilekliği hediye edildi.

İftar programında yüzlerce kişi, ney dinletisi eşliğinde dualar ederek oruçlarını açtı. Çiğli Belediyesi'nin iftar programları ramazan ayı boyunca devam edecek.

Başkan Yıldız: "Bizler, komşusu açken tok yatmayan bir medeniyetin mirasçılarıyız"

İftarda birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Başkan Yıldız, şöyle konuştu:

"Bu mübarek Ramazan akşamında sizlerle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ramazan ayı, birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşadığımız bir zaman dilimidir. Bugün burada, aynı ekmeği bölüşerek kardeşlik duygularımızı pekiştiriyoruz. Bizler, komşusu açken tok yatmayan bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu anlayışla, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, sizlerin desteğiyle şehrimizi daha güzel, daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışıyoruz. Bugün burada sizlerin gözlerindeki umut, bizlere doğru işler yaptığımızı gösteriyor. İnşallah, hep birlikte daha güzel günlere yürümeye devam edeceğiz. Bu mübarek ayın, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum."

Kaynak: ANKA

Onur Emrah Yıldız, Çiğli Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Yaşam, İftar, Çiğli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesi'nden Ramazan İftarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:10:29. #7.12#
SON DAKİKA: Çiğli Belediyesi'nden Ramazan İftarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.