Çiğli'de Gençlik Yürüyüşü ile 19 Mayıs Kutlamaları Başladı

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına Gençlik Yürüyüşü ile başladı. İzmir'in simgelerinden olan İzmir Kuş Cenneti'nde düzenlenen 'Gençlik Yürüyüşü', '1919'dan Geleceğe Yürüyoruz Atatürk'le' sloganıyla yüzlerce genci bir araya getirdi.

Çiğli Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına, "Ata'ya Saygı" yürüyüşüyle başladı. Cumhuriyet'in ve bağımsızlığın simgesi 19 Mayıs ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen yürüyüşte, gençler Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan bağlılıklarını gösterdi. Etkinlikte, Çiğli Belediye Meclis Üyeleri, gençlerle birlikte yürüyerek dayanışma mesajı verdi.

"Vatanın Tapuları: Lozan ve Montrö" kitabı hediye edildi

Yürüyüşün ardından gençlere, Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatik temel taşlarını anlatan "Vatanın Tapuları: Lozan ve Montrö" kitabı hediye edildi. Kitap hediyesiyle gençlerin tarihsel bilinçlerinin güçlendirilmesinin hedeflenirken, aynı zamanda Atatürk'ün "Gençlik Geleceğimizdir" sözünün altı bir kez daha çizildi.

Gençlik haftası dolu dolu geçecek

Kutlamalar, 11-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Tenis Turnuvası ile devam edecek. Sporsever gençlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen turnuvanın ardından, 12-16 Mayıs tarihleri arasında Futbol Turnuvası sahalarda rekabeti yükseltecek.14 Mayıs'ta sahne sanatları öne çıkacak. Hasan-Gizem-Ayaz dans grubu, enerjik performanslarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak. Programın son halkası ise 17-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Voleybol Turnuvası olacak.