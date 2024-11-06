İzmir\'de kimya fabrikasında yangın çıktı

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İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya fabrikasında bugün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler yancı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Yangına, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DUMANLAR KENTİN PEK ÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLÜYOR

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında gökyüzüne yükselen simsiyah dumanlar, kentin pek çok noktasından görüldü. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. Yanan maddelerden dolayı ara ara patlamaların meydana geldiği bölgedeki alevlere itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, dumandan etkilendiği öğrenilen 2 kişiye de sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangında iş yeri yakınında bulunan 2 aracın da hasar gördüğü öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor