Ardahan'ın Çıldır ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Aşağıcanbaz köyünde T.B'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
AFAD, hasar tespit çalışması yaptı.
Son Dakika › Güncel › Çıldır'da Yangın: Tek Katlı Ev Küle Döndü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?