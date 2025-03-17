Çıldır Gölü'nde Atlı Kızak Keyfi

Çıldır Gölü'nde atlı kızak turistlerin ilgi odağı oluyor

ARDAHAN - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Ardahan'daki Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ağırladığı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Mart ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyinde atlı kızak heyecanı devam ediyor. Binek atlarıyla göl üzerinde fotoğraf çekilen vatandaşlar daha sonra sevdikleriyle birlikte atlı kızaklara binerek yüzeyi buz tutan gölde atlı kızak ile gezinti yapıyor. Soğuk havaya rağmen saatlerce göl üzerinde kalan vatandaşlar gönüllerince eğleniyor. Doğunun incisi Çıldır ve Çıldır Gölü'nde inanılmaz anlar yaşadıklarını söyleyen Cem Sinan Evgin, "Burada atlı kızaklar, kayaklar, buz paten alanı ve atla seyahat gibi birçok etkinlik yapılıyor. Buraya herkesi bekliyoruz. Doğu Ekspresi ile lütfen buraya bizleri ziyade edin. Kapımız ve yüreğimiz sizlere açık" dedi.