Çıldır Gölü'ndeki Kuşlara Şefkat Eli - Son Dakika
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Çıldır Gölü'ndeki Kuşlara Şefkat Eli

Çıldır Gölü\'ndeki Kuşlara Şefkat Eli

Ardahan'da, buz tutan Çıldır Gölü'nde yiyecek bulmakta zorlanan kuşları, aşçılık yapan Çınar Kılıç besliyor. Gölün yüzeyindeki buz tabakası nedeniyle aç kalan kuşların hayatta kalması için vatandaşlara da çağrıda bulunuyor.

18.12.2024 11:13  Güncelleme: 11:16
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ARDAHAN'da, yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nde yiyecek bulmakta zorlanan kuşları, kıyıdaki işletmede aşçılık yapan Çınar Kılıç (50), elleriyle besliyor.

Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte bulunan ve Van Gölü'nden sonra bölgenin en büyük 2'nci gölü olan 124 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede, yüzeyi yaklaşık 15 santimetre buz tabakasıyla kaplanan gölün çevresinde bulunan masa, tekne, atlı kızak ve ağaçlar fırtınanın taşıdığı suyla buza döndü. Göldeki fotoğraflık görüntüler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken yaban hayatı da zorlaştı. Göle girerek avlanan bazı kuşlar, buz nedeniyle beslenemeyince aç kaldı.

Göl kenarında kendisine ait işletmede aşçılık yapan, 5 çocuk annesi Çınar Kılıç, kuşları beslemeye başladı. Kılıç, mutfaktan artan yemek ve ekmekleri kuşlara verip, onların hayatta kalmalarına yardımcı oluyor. Yöre halkından da gölün bir parçası olan kuşlara sahip çıkılmasını isteyen Kılıç, "Gölün yüzeyi buz tutmadan önce kuşlar suya girip avlanıyordu. Şimdi yüzeyi buz tutunca aç kaldılar. Herkes elinden geldiğince gölün yüzeyindeki buz tabakasına yiyecek bıraksın" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çıldır Gölü'ndeki Kuşlara Şefkat Eli - Son Dakika

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