Çıldır Gölü'ne Mevsimin İlk Karı Düştü - Son Dakika
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Çıldır Gölü'ne Mevsimin İlk Karı Düştü

Çıldır Gölü\'ne Mevsimin İlk Karı Düştü

Doğu Anadolu'nun doğal güzelliklerinden biri olan Çıldır Gölü, mevsimin ilk karı ile beyaza büründü. Göl kenarındaki işletmeler, kış sezonu için hazırlıklarını hızlandırdı.

30.11.2024 10:38  Güncelleme: 10:40
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ARDAHAN ve Kars arasında yer alan, doğal güzelliği ile her mevsim yerli ve yabancı turistleri cezbeden Çıldır Gölü'ne mevsimin ilk karı düştü. Henüz donmanın başlamadığı gölün mavi suları ile çevresini kaplayan kar güzel görüntüler oluşturdu. Göl kenarındaki işletmeler de kış sezonu için hazırlıklarını hızlandırdı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan, deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'ne mevsimin ilk karı düştü. Çevresi beyaza bürünen Çıldır Gölü, masmavi suyu ile görenlerin ilgisini çekiyor. Henüz donmanın başlamadığı göl, hala bazı kuş çeşitlerine ev sahipliği yapıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10'a kadar düştüğü göl çevresinde buz sarkıtları oluştu. Kış aylarında zemini buzla kaplanan gölü gezmeye gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlayan işletmeler de kış sezonu için hazırlıklarını hızlandırdı. Yüzeyinin 15-20 santimetre buzla kaplanmasından sonra atların çektiği kızaklar, yerli ve yabancı misafirlerin hizmetine sunulacak. Yüzeyi buz tutacak gölde Eskimo usulü balık da avlanacak.

'BİR DOĞA HARİKASI'

Göl kıyısında restoran işleten Bahri Ağbulak (42), "Çıldır Gölü'ne mevsimin ilk karı yağdı. Havalar da soğuyunca göl sahilinde buz sarkıtları oluştu. Birkaç güne kalmaz göl yüzeyinde donmalar da başlar. Bizler de burada yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi. Çıldır Gölü'nün donmasını beklediklerini kaydeden Sermet Ağbulak (28) ise "Çıldır Gölü doğal güzelliği ile insanları cezbediyor. Görmüş olduğunuz gibi bir doğa harikası. Burada gölün donmasını bekliyoruz. 10 güne kadar donacak olan Çıldır Gölü'nde atlı kızak ve motor seferleri de başlayacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çıldır Gölü'ne Mevsimin İlk Karı Düştü - Son Dakika

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