Mısır kostümü ile özel eğitimli çocuklara unutulmaz anlar yaşattılar - Son Dakika
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Mısır kostümü ile özel eğitimli çocuklara unutulmaz anlar yaşattılar

Sosyal medyada 'Çılgın Mısırcı' olarak tanınan Yasin Yassıçayır ve arkadaşları, mısır kostümü giyerek özel eğitimli çocukları eğlendirdi ve mısırlarından ikram etti. Karabük'te bulunan bir özel eğitim merkezine giden Yassıçayır, çocuklarla oyunlar oynadı ve pişirdiği mısırları ikram etti. Yassıçayır, özel eğitimli çocuklara önem verdiğini ve bu etkinliği 81 ilde gerçekleştirmek istediğini belirtti.

24.04.2024 00:30
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Mısır kostümü ile özel eğitimli çocuklara unutulmaz anlar yaşattılar

Çılgın mısırcı ve arkadaşları özel eğitimli çocuklarına 23 Nisan sevinci yaşattılar

KARABÜK - Sosyal medyada yaptığı danslarla adını 'Çılgın Mısırcı' olarak duyuran Yasin Yassıçayır ve arkadaşları mısır kostümü giyerek özel eğitimli çocukları hem eğlendirdi hem de mısırlarından ikram etti.

Karabük'te 10 yıldır mısır satışı yapan Yasin Yassıçayır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel eğitimli çocukları eğlendirmek için program hazırladı.

Arkadaşları ile Safranbolu ilçesinde bulunan bir özel eğitim merkezine giden Yassıçayır, hazırlattığı mısır kostümü ile eğlendirdiği çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Çocuklarla çeşitli oyunlar oynayan Yassıçayır ve arkadaşları pişirdiği mısırları da ikram etti.

Özel eğitimli çocuklara çok önem verdiğini ve onlar için program hazırlamaya karar verdiklerini belirten Yasin Yassıçayır, "Onları mutlu etmek beni daha çok mutlu ediyor. İnşallah 81 ilde de bu etkinliği gerçekleştirmek istiyorum. Etkinliğin sonuna doğru mısır ikramında bulunduk. Bizi çok hoş karşıladılar ve mutlu oldular. Bu imkanı verdikleri için teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA

Çocuk, Mısır, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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