Çilimli'de Köpeğe Ateş Eden Şahıs Hakkında İşlem Başlatıldı

Güncel

Düzce'nin Çilimli İlçesi'nde havalı tüfekle köpeğe ateş eden şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çilimli ilçesinde sahipsiz bir köpeğin havalı tüfek ile bacağından vurulduğu ihbarı üzerine kolluk görevlilerinin olaya müdahale ettiği belirtildi.

Ekiplerin söz konusu bölgedeki kamera kayıtlarını incelediği ve tanıkların ifadeleri doğrultusunda şüpheli şahsa ulaşıldığı belirtilen açıklamada, "Gerçekleştirilen kamera incelemesi ve alınan tanık beyanlarından şüpheli şahıs tespit edilerek, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatılmıştır. " ifadelerine yer verildi.

Çilimli Kaymakamlığınca aynı kanun kapsamında idari tahkikat başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Olayda yaralanan köpeğin tedavisi Çilimli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz görevlilerince yapılarak bakım altına alınmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.