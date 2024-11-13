Cilo Dağı'ndaki Şelale Dondu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cilo Dağı'ndaki Şelale Dondu

Hakkari'deki 20 bin yıllık buzul bölgesindeki şelale, soğuk hava nedeniyle donarak eşsiz görüntüler sundu.

13.11.2024 19:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

20 bin yıllık buzul bölgesindeki şelale de dondu

HAKKARİ - Hakkari'deki Cilo Dağı'nda yer alan 20 bin yıllık buzul bölgesindeki şelalenin de soğuk hava nedeniyle donması muazzam görüntüler oluşturdu.

Hakkari'nin 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı eteklerinde yer alan 20 bin yıllık Cilo Buzulları bölgesi, soğuk hava nedeniyle tamamen dondu. Cilo Dağı'nın etkileyici doğası, bölgeye gelen doğaseverleri ve fotoğrafçıları adeta büyülüyor. Soğukların etkisiyle buzullarda oluşan doğa harikası görüntüler, bölgenin turizm potansiyelini artıran önemli bir cazibe merkezi olarak her mevsim önemini koruyor.

Doğa fotoğrafçısı Emin Noyan'ın rehberliğinde bölgeye yapılan bir gezi sırasında, Endonezya'dan gelen bir kadın ve Amerika'dan gelen bir erkek turistin de bulunduğu dört kişilik grup, bölgede donmuş şelaleyi gezdi. Emin Noyan, her hafta olduğu gibi bu hafta da Hakkari'nin doğa güzelliklerini kayda almak için gezdiklerini söyleyerek, "Buzullar bölgesinde donan şelalede oluşan sarkıtların boyu 5 metreye kadar uzanmış. Bu manzara gerçekten büyüleyici. Buzulların oluşturduğu görsel şölen, Cilo Dağı'nın eşsiz doğasını gözler önüne seriyor. Biz de bu güzellikleri fotoğraflayarak kayıt altına aldı" dedi.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Hakkari, Turizm, Kültür, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cilo Dağı'ndaki Şelale Dondu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:10 Zonguldak’ta erkek dehşeti: Eski sevgilisi ve kardeşini sokak ortasında bıçakladı Zonguldak'ta erkek dehşeti: Eski sevgilisi ve kardeşini sokak ortasında bıçakladı
18:49 Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı
18:13 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
09:20 Filistin’e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor Filistin'e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor
09:02 Alman devi Türkiye’de faiz indirimi için net tarih verdi Alman devi Türkiye'de faiz indirimi için net tarih verdi
08:56 Kılıçlarıyla yemin eden teğmenler için karar günü belli oldu Kılıçlarıyla yemin eden teğmenler için karar günü belli oldu
08:30 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ’’100 bin TL aldı’’ iddiası Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ''100 bin TL aldı'' iddiası
08:03 Bakan Güler: 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir Bakan Güler: 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir
08:01 Komşuda başlayan kar yağışı bize de geliyor Komşuda başlayan kar yağışı bize de geliyor
07:52 Dizisinin fragmanı erotik bulunup yasaklanan Hadise yine çok cesur Dizisinin fragmanı erotik bulunup yasaklanan Hadise yine çok cesur
07:50 Süper Lig’de 2 kupa kazanan kulüp maçlara çıkamaz hale geldi Süper Lig'de 2 kupa kazanan kulüp maçlara çıkamaz hale geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 20:12:20. #1.13#
SON DAKİKA: Cilo Dağı'ndaki Şelale Dondu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.