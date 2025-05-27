Cilo Dağları\'ndaki Kar Manzarası

Cilo'nun karlı zirvesi hayran bırakıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yemyeşilin içinde heybetini koruyan karlı Cilo Dağları hayran bırakıyor.

Her sene olduğu gibi 12 ay boyunca Cilo'nun zirvesinde bitmeyen karlar yerini korumaya devam ediyor. Bu sene yağışların fazla olmasıyla adeta Karadeniz havasının yaşandığı ilçede yeşilliğin görselliği hayran bırakıyor. Cilo Dağı'nın eteklerinde yer alan yeşillik hayran bırakırken, karlı dağlar ise güzelliğiyle mest ediyor.

Bölgenin güzelliklerini kayıt altına alan Ali Yiğit, "Yüksekova bahar ve yaz aylarında bir başka güzel ama bugünlerde yağışlar sonra ilçeyi rengarenk boyadı. Bizde o anları kayıt altına aldık" dedi.