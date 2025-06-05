Cilvegözü'nde Bayram Yoğunluğu

Cilvegözü'nde, tırların bayram öncesi yoğunluğu devam ediyor

HATAY - Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Hatay'dan Suriye'ye giden tırların bayram öncesi yoğunluğu devam ediyor.

Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın ardından muhalif güçler, 61 yıllık Baas rejimine son vermişti. Esad'ın yıkılmasıyla birlikte başkent Şam başta olmak üzere Halep gibi nüfus oranının fazla olduğu şehirlere yurt dışından ithal ürünler girmeye başladı. Uzun yıllar sonra Türkiye'den giden ürünler de Suriye'nin her noktasına ulaşmaya başlarken Türkiye ve Suriye arasındaki ticaret hacminin genişlemesi Hatay'da bulunan sınır kapılarında da bayram öncesi ticaret yoğunluğu devam ediyor. Bayrama sayılı günler kala sınır kapısından ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı da artmıştı.

"Günlük ortalama 500 tane araç kapıdan geçiyor"

6 yıldır tırcılık yapan ve bayram için Suriye sınır kapısında bekleyen 36 yaşındaki Mehmet Şimşek, "Savaştan önce çalışıyordum. Umarım yeni hükümetle Türkiye'ye bu konuda bir anlaşması da biliyorsunuz tamponda boşaltıyoruz. Karşı tarafa giremiyoruz. Bir hafta yoğunluk oluyor. Deprem bölgesi olduğu için iş sahamız biraz küçüldü. Yani şu an bir tek ihracat olarak tırlara çalışabiliyoruz. Günlük ortalama 500 tane araç kapıdan geçiyor" dedi.

"Çadır tente dediğimiz şeylerin işleri iki kat arttı çünkü genelde çimentodur brikettir gibi ürünler arttı"

Cilvegözü sınır kapısında bayram yoğunluğu olduğunu dile getiren Mehmet Ali Ersöz, "Savaştan önce de götürüyorduk. Savaş sonrası da götürüyoruz. Çadır tente dediğimiz şeylerin işleri iki kat arttı çünkü genelde çimentodur brikettir gibi ürünler arttı. Suriyelilerin gidişi çok fazla arttı. Haddinden fazla da Suriyelilerin göçü var, bizim çok tanıdık insanlarımız var yıllardır böyle arkadaş kardeş gibi olduğumuz insanlar var kime sorsak gideceğim diyor ve çoğu da gitti. Kurularda ortalama üç dört gün sürüyor. Bizim valimizden Allah razı olsun. Vali'mizde bu işi çok iyi koordine ediyor. Bizi böyle araçlarda beklememizi sağlamıyor. Biz sıra sistemi oluşturmuşlar. Beyannamemizi kaydedip gidip evimizde yatıyoruz. Sıramız geldiği zaman da çıkıp hemen gelip burada yolda yoğunluk yaşattırmıyor. Bu konudan dolayı da yani ben ona teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.