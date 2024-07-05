Çin, 5G ağını ülke genelinde yaygınlaştırıyor - Son Dakika
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Çin, 5G ağını ülke genelinde yaygınlaştırıyor

Çin, 3,84 milyon 5G baz istasyonu ile ülke genelindeki kentlerin, kasabaların ve köylerin yüzde 90'ından fazlasını kapsayan bir bilişim ve iletişim ağı kurarak dünya lideri oldu. 5 yıl içinde ticari kullanıma yönelik 5G lisanslarının verilmesiyle birlikte, Çin 5G teknolojisini sanayi, enerji, madencilik, sağlık ve eğitim gibi çeşitli sektörlere entegre etti. Çin, 5G gelişimini ilerletmeye devam ederek kültürel ve turistik alanlar, sağlık tesisleri, üniversiteler, ulaşım merkezleri ve metro sistemleri gibi noktalarda 5G ağ kapsamını genişletecektir.

05.07.2024 15:02
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BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in 5G ağı an itibarıyla ülkedeki tüm kent ve kasabaların yanı sıra köylerin yüzde 90'ından fazlasını kapsıyor.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Çin 3,84 milyon 5G baz istasyonu içeren bir bilişim ve iletişim ağı kurarak bu alanda dünya lideri oldu. Söz konusu rakam, küresel toplamın yüzde 60'ından fazlasına tekabül ediyor.

Çin'de beş yıl önce ticari kullanıma yönelik 5G lisanslarının verilmesinden bu yana, büyük ölçekli tanıtım ve uygulama sayesinde 5G teknolojisi sanayi, enerji, madencilik, sağlık ve eğitim gibi çeşitli sektörlere entegre edildi.

5G destekli 300 fabrika inşa eden Çin ayrıca "5G artı endüstriyel internet" uygulamasına yönelik 13.000'den fazla proje başlattı.

Bakanlık, Çin'in 5G gelişimini ilerletmeye ve kültürel ve turistik alanlar, sağlık tesisleri, üniversiteler, ulaşım merkezleri ve metro sistemleri gibi noktalarda 5G ağ kapsamını genişletmeye devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Madencilik, Dünya, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, 5G ağını ülke genelinde yaygınlaştırıyor - Son Dakika

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