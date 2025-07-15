Çin-AB İklim Diyaloğu Güçleniyor

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang pazartesi günü Beijing'de Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera ile birlikte 6. Çin-AB Üst Düzey Çevre ve İklim Diyaloğu toplantısına katıldı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding, iki tarafı liderlerinin stratejik rehberliğinde çevre ve iklim konusunda tatbiki işbirliğini güçlendirmeye ve Çin, AB ve dünyada sürdürülebilir kalkınmaya daha fazla katkıda bulunmaya çağırdı.

Çin'in ekolojik koruma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye büyük önem verdiğini vurgulayan Ding, bu çerçevede bir dizi işlevsel tedbir formüle edip uyguladıklarını ve ekonomik ve sosyal kalkınmanın kapsamlı yeşil dönüşümü sürecinde kayda değer sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

Yeşil ve düşük karbonlu kalkınma hedefini kararlı şekilde teşvik edip küresel çevre ve iklim yönetişimine katkı sağlamak üzere etkili tedbirler alacaklarını belirten Ding, üst düzey diyalog ve etkileşimi sürdürmek, daha fazla fikir birliği oluşturmak ve yeşil ortaklığı derinleştirmek için AB ile çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.

Ding, karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçlarını korumak, enerji ve döngüsel ekonomi gibi kilit öneme sahip alanlarda işbirliğini sürekli genişletmek ve diğer gelişmekte olan ülkelerin yeşil ve düşük karbonlu kalkınmasını ortaklaşa desteklemek üzere AB ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Ding ayrıca adil, makul, işbirliğine dayalı ve kazan-kazan ilkesine dayanan bir küresel çevre ve iklim yönetişim sistemi kurulmasını teşvik etmek için AB ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Ribera ise AB ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümünü, Çin ile mevcut işbirliğini daha da güçlendirmek, işbirliği için yeni fırsatlar bulmak, çok taraflılığa bağlı kalmak ve Paris Anlaşması'nın etkili şekilde uygulanmasını teşvik etmek için fırsat olarak değerlendirmek istediklerini söyledi.