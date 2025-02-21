Çin-AB İlişkileri: Diyalog ve İşbirliği İhtiyacı - Son Dakika
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Çin-AB İlişkileri: Diyalog ve İşbirliği İhtiyacı

Çin, AB'den elektrikli araç sübvansiyon davasında işbirliği ve diyalog bekliyor.

21.02.2025 15:23
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BEİJİNG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Avrupa Birliği'nin Çin ile birlikte çalışmak üzere somut adımlar atmasını ve Çin yapımı elektrikli araçlara karşı açılan sübvansiyon karşıtı davada orta yolda buluşmasını temenni ettiklerini söyledi.

He, perşembe günü düzenlenen basın toplantısında davanın hem Çin hem de Avrupa'daki çeşitli sektörlerde yaygın endişelere yol açtığını ifade etti. Sözcü, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği Başkanı ve Mercedes-Benz Group AG Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kaellenius'un cuma günü Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile video bağlantısıyla gerçekleştirdiği görüşmede Avrupa otomotiv sektörünün farklılıkların diyalog ve istişare yoluyla hızlı şekilde çözülmesine olan destek ve beklentisini yinelediğini belirtti.

Çin'in Avrupa'nın da sektörün sesine kulak vereceği temennisiyle diyalog ve istişareyi ilerletmek için sürekli olarak elinden geleni yaptığını vurgulayan He, iki tarafın, pragmatizm ve denge ilkelerini gözetmesi, birbirinin makul endişelerini dikkate alması ve verimli sonuçlar elde etmek için müzakereleri ilerletmek üzere birlikte çalışması gerektiğini kaydetti.

He, önemli ticaret ortakları olan Çin ve AB'nin ekonomi ve ticaret alanlarında yürüttükleri ikili işbirliğinin tamamlayıcı ve karşılıklı fayda sağlayıcı olduğunu ve iki tarafın güçlü bir simbiyotik ilişki kurduğunu ifade etti.

Bu yılın Çin-AB diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 50. yıldönümü olduğunu hatırlatan sözcü, elektrikli araç sektörü de dahil olmak üzere yeşil sektörlerde işbirliğini genişletmek ve ticari anlaşmazlıkları diyalog ve istişare yoluyla çözmek üzere AB ile çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua

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