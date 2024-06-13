Çin, AB'nin Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara ek vergi getirme planına karşı çıkıyor

Güncel

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara ek vergi getirme planına şiddetle karşı çıkarak, söz konusu adımı "oldukça adaletsiz" ve "tipik çifte standart" olarak nitelendirdi.

Avrupa Komisyonu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmaya ilişkin ön kararında, yüzde 17,4 ila 38,1 arasında değişen geçici ek vergiler önerdi.

Konsey sözcüsü Perşembe günü yaptığı açıklamada, Avrupa'daki elektrikli araç sektörünün gerçekte hiçbir zarara uğramadığı, herhangi bir soruşturma talep etmediği hatta buna defalarca itiraz ettiği gerçeğini görmezden gelen Avrupa Komisyonu'nun gümrük vergisi getirmekte ısrar ettiğini söyledi.

Sözcü soruşturmanın, adaletsiz prosedürünün Çinli otomobil üreticilerinin katılımını engellemesi nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını açıkça ihlal ettiğini belirterek, Çinli sanayi ve işletmelerin DTÖ düzenlemeleri çerçevesinde yasal haklarını savunacaklarını vurguladı.

Sözcü, AB'yi kendi elektrikli araç ve batarya endüstrilerine büyük sübvansiyonlar sağlayarak çifte standart uygulamakla suçladı.

Sözcü ayrıca, küresel tedarik zincirine derinlemesine entegre olan Çin'in elektrikli araç sektörünün, uluslararası işbirliği ve teknolojik inovasyon sayesinde dünyadaki elektrikli araç gelişimine, karbon emisyonunun azaltılmasına ve yeşil kalkınmaya önemli ölçüde katkıda bulunduğunu söyledi.

Sözcü, Avrupa Komisyonu'nun DTÖ ticari çözüm kurallarını istismar etmesinin piyasa ilkelerini baltaladığını ve küresel tedarik zincirinin istikrar ve güvenliğini bozduğunu kaydetti.

Sübvansiyon karşıtı ek vergi tedbirlerinin iptalini isteyen sözcü, elektrikli araç sektöründe Çin-AB işbirliği için mevcut olan büyük potansiyelin altını çizdi. Sözcü, anlaşmazlıkları çözmek için diyalog, emisyonları azaltmak için kazan-kazan işbirliği ve yeşil kalkınma hedeflerine ulaşmak için entegre kalkınma çağrısında bulundu.