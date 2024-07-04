Çin, AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik soruşturmasında samimiyet bekliyor

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BEİJİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmasına ilişkin istişare sürecinin ilerletilmesinde AB'nin Çin ile aynı doğrultuda çalışıp samimiyet göstermesini umduklarını belirtti.

Bakanlık Sözcüsü He Yadong, Perşembe günü düzenlediği basın açıklamasında, istişarenin gerçeklere ve kurallara dayanması ve mümkün olan en kısa sürede her iki taraf için de kabul edilebilir bir çözümle sonuçlanması gerektiğini belirtti.

He, "Çin ve AB bugüne dek teknik düzeyde çok sayıda istişarelerde bulundu. Nihai kararın verilmesine kadar önümüzde halen dört aylık bir süre var" dedi.

AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmasına güçlü itirazlarını defalarca kez dile getirdiklerini hatırlatan He, ekonomik ve ticari sürtüşmelerin diyalog ve istişare yoluyla uygun biçimde ele alınması gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Bakanlığın bu konudaki son bilgilendirmesi, 22 Haziran'da Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis arasında video bağlantısı aracılığıyla yapılan görüşmeler neticesinde, tarafların istişare başlatma kararı almasının ardından geldi.

Avrupa Komisyonu geçtiğimiz ay Çin yapımı elektrikli araçların ithalatına geçici gümrük vergileri getirme planını açıklamıştı. Bunun korumacı bir hamle olduğuna yönelik yoğun eleştiri alan plan, geniş çaplı piyasa endişeleri ve Çin'in itirazlarına rağmen, Çin yapımı elektrikli araç üreticilerine yüzde 17,4 ila yüzde 38,1 arasında geçici gümrük vergileri getirmişti.