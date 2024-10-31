Çin, AB'nin Elektrikli Araç Vergisini Protesto Ediyor - Son Dakika
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Çin, AB'nin Elektrikli Araç Vergisini Protesto Ediyor

AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara gümrük vergisi getirmesi, Çin'den büyük tepki aldı.

31.10.2024 16:58
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BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli araçlara beş yıllığına telafi edici kesin gümrük vergileri uygulama kararı büyük tepkiye yol açarken Çin, bu uygulamayı "adaletsiz, mantıksız ve nesnellikten yoksun" diye nitelendirdi.

Çin otomotiv endüstrisi adına konuşan Çin Makine ve Elektronik Ürün İthalat ve İhracatı Ticaret Odası (CCCME) Çarşamba günü yaptığı açıklamada Çin menşeli elektrikli araçlara sübvansiyon karşıtı gümrük vergisi uygulanmasına yönelik karardan dolayı "büyük üzüntü" duyduklarını belirtti.

Avrupa Komisyonu'nun kararına göre söz konusu vergiler Çarşamba gününden itibaren farklı şirketler için değişen oranlarda uygulanmaya başlayacak. Buna göre vergi oranları, BYD için yüzde 17, Geely için yüzde 18,8 ve SAIC için yüzde 35,3 olacak. Öte yandan işbirliği yapan diğer firmalar yüzde 20,7, işbirliği yapmayan şirketler ise yüzde 35,3 oranında vergiye tabi olacak.

Komisyon, haklı bulunan bir münferit inceleme talebinin ardından Çin'de de araç üreten ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın yüzde 7,8 vergiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

CCCME, Avrupa Komisyonu'nun Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik kesin vergi uygulanmasına ilişkin nihai kararında, "hatalı bulguların" düzeltilmediğini ve prosedürde ciddi şeffaflık eksikliği olduğunu belirterek, bu hamlenin Dünya Ticaret Örgütü ve AB'nin ilgili sübvansiyon karşıtı kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini söyledi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) de Çarşamba günü yaptığı açıklamada karara katılmadığını ifade etti. CAAM, nesnel olmayan ve Çin'in otomobil şirketlerine karşı son derece adaletsiz olan kararın kabul edilemez olduğunu kaydetti.

CAAM, gümrük vergisi uygulamasının sadece serbest ticaret ve adil rekabetin temel ilkelerini ihlal etmekle kalmadığını, aynı zamanda Çin ve Avrupa otomotiv sektörleri arasındaki işbirliğine ve yeşil ve düşük karbonlu dönüşüme de zarar verdiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, AB'nin Elektrikli Araç Vergisini Protesto Ediyor - Son Dakika

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