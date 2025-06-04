Çin, AB'nin Tıbbi Cihaz Kısıtlamalarına Tepki Gösterdi

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin Çinli tıbbi cihaz firmalarının, AB'deki önemli kamu alım ihalelerine katılımını sınırlamaya yönelik korumacı hamlesine kesinlikle karşı olduklarını açıkladı.

AB üye ülkeleri, birliğin Uluslararası Tedarik Enstrümanı kapsamında 5 milyon euronun (yaklaşık 5,72 milyon ABD doları) üzerindeki sözleşmelere yönelik tıbbi cihaz sektörü kamu alım ihalelerine Çinli şirketlerin katılmasını engelleme kararı almıştı. Pazartesi günü onaylandığı bildirilen plan kapsamında Çinli firmaların beş yıllığına bu tür sözleşmelere teklif vermesi yasaklanıyor.

Bakanlığın salı günkü açıklamasında AB'nin söz konusu kararı ve ayrımcı tedbirlerinin, Çinli işletmelerin çıkarlarına zarar verdiği, adil rekabeti baltaladığı ve tek taraflı araçlarla yeni ticaret engelleri oluşturduğu ifade edildi.

Çin'in bu tür korumacı uygulamalara kesinlikle karşı olduğunu vurgulayan bakanlık, küresel ekonomik düzenin tek taraflılık ve korumacılıktan kaynaklanan ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunun da altını çizdi.

Açıklamada, sorumluluk sahibi büyük ekonomiler olan Çin ve AB'nin, iki taraf arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlıklı gelişimini ortaklaşa korumak üzere Dünya Ticaret Örgütü kurallarına riayet etmesi, adalet, şeffaflık ve ayrımcılıktan uzak olma ilkelerini gözetmesi, zorlukların üstesinden karşılıklı açıklık yoluyla gelmesi ve farklılıkları işbirliğine dayalı diyalog yoluyla çözüme kavuşturması gerektiği belirtildi.

AB'nin yanlış yöndeki yaklaşımını düzeltmesi temennisini dile getiren bakanlık, birliğin bundan sonra atacağı adımları yakından izleyeceklerini ve Çinli işletmelerin yasal hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri alacaklarını vurguladı.