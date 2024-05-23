Çin, ABD'li üç şirketi güvenilir olmayan kuruluşlar listesine ekledi - Son Dakika
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Çin, ABD'li üç şirketi güvenilir olmayan kuruluşlar listesine ekledi

Çin Ticaret Bakanlığı, General Atomics Havacılık Sistemleri, General Dynamics Kara Sistemleri ve Boeing Savunma, Uzay ve Güvenlik şirketlerini Taiwan'a silah satmaları nedeniyle güvenilir olmayan kuruluşlar listesine ekledi. Bu karar, Çin mevzuatına uygun olarak alındı ve şirketlerin Çin ile ilgili ticaret faaliyetlerine kısıtlamalar getirildi.

23.05.2024 17:49
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BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Çin'in kısa süre önce ABD'li üç şirketi güvenilir olmayan kuruluşlar listesine eklemesinin, yasaların uygulanmasının normal bir sonucu olduğunu söyledi.

He, Perşembe günkü basın toplantısında, General Atomics Havacılık Sistemleri, General Dynamics Kara Sistemleri ve Boeing Savunma, Uzay ve Güvenlik şirketlerinin Çin'in Taiwan bölgesine silah satmaları nedeniyle güvenilir olmayan kuruluşlar listesine eklenmesi kararının Çin mevzuatına uygun olarak alındığını belirtti.

He, bu şirketlerin Taiwan bölgesine defalarca kez saldırı silahları satmasının, Çin'in ulusal güvenlik, egemenlik ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde baltaladığını, tek Çin ilkesini ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirinin hükümlerini açıkça ihlal ettiğini ve Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarı ağır şekilde zedelediğini ifade etti.

Çin Ticaret Bakanlığı bu haftanın başlarında yaptığı açıklamada, ABD'li üç şirketin, diğer kısıtlamalara ek olarak Çin ile ilgili ithalat ve ihracat faaliyetlerine katılmaktan men edileceğini ve Çin'e yeni yatırım yapmalarının yasaklanacağını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua

Ticaret Bakanlığı, General Dynamics, Boeing, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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