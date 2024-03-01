Çin, ABD'nin asılsız suçlamalarını reddediyor ve evrensel veri güvenliği kuralları oluşturmak için işbirliği çağrısı yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, ABD'nin asılsız suçlamalarını reddediyor ve evrensel veri güvenliği kuralları oluşturmak için işbirliği çağrısı yapıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in ABD'ye ait kişisel ve hassas verileri kötü niyetli faaliyetler için satın aldığı yönünde ABD tarafından ortaya atılan asılsız suçlamayı reddetti. Mao, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı genişlettiğini ve Çin'i kötü niyetli faaliyetler için suçladığını belirtti. Çin, evrensel veri güvenliği kuralları oluşturmak için diğer ülkelerle birlikte çalışmayı ve dünya genelinde düzenli ve serbest veri akışını mümkün kılmayı istediğini ifade etti.

01.03.2024 13:52  Güncelleme: 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 1 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in ABD'ye ait kişisel ve hassas verileri kötü niyetli faaliyetler için satın aldığı yönünde ABD tarafından ortaya atılan asılsız suçlamayı kesinlikle reddettiklerini belirtirken, ABD'den dünya genelinde düzenli ve serbest veri akışını mümkün kılmak için evrensel veri güvenliği kuralları oluşturmak üzere diğer ülkelerle birlikte çalışmasını istedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ticari ve askeri avantajlar için kullanılabileceği endişesiyle, yabancı kuruluşların ABD'ye ait kişisel veri kaynaklarına erişimini engellemek üzere hazırlanan kararnameyi imzalayacağı bildirildi.

Mao, Perşembe günkü olağan basın toplantısında, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı genişlettiğini, Çin'i kötü niyetli faaliyetler için ABD'ye ait kişisel ve hassas verileri satın almakla suçladığını ve Çin de dahil olmak üzere sözde "endişe duyulan ülkelere" veri aktarımını engellediğini belirtti.

Sözcü, "Bunlar açıkça bazı ülkeleri hedef alan ayrımcı uygulamalardır. Çin bu tedbirlere kesinlikle karşı çıkıyor" dedi.

Mao, "Çin hükümeti veri gizliliği ve güvenliğini çok ciddiye alıyor. Yurt dışındaki hiçbir şirket ya da bireyden bulundukları ülkedeki yasalara aykırı olarak veri, bilgi ya da istihbarat toplamasını yahut sağlamasını istemedik ve istemeyiz" diye konuştu.

Çin'in Veri Güvenliği Küresel İnisiyatifi'ni ortaya koyduğunu hatırlatan Mao, şayet ABD veri güvenliğini gerçekten önemsiyorsa, bu inisiyatifi kamuoyu önünde destekleyebileceğini veya benzer taahhütlerde bulunabileceğini ifade etti.

Mao, "ABD'den Çin'i karalamayı ve itibarsızlaştırmayı bırakmasını, adil, açık ve ayrımcı olmayan bir iş ortamını etkin şekilde gözetmesini ve dünya genelinde düzenli ve serbest veri akışını mümkün kılmak için evrensel veri güvenliği kuralları oluşturmak üzere diğer ülkelerle birlikte çalışmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

Dışişleri Bakanlığı, Sözcü, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin asılsız suçlamalarını reddediyor ve evrensel veri güvenliği kuralları oluşturmak için işbirliği çağrısı yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 15:29:06. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, ABD'nin asılsız suçlamalarını reddediyor ve evrensel veri güvenliği kuralları oluşturmak için işbirliği çağrısı yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement