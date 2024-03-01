Çin, ABD'nin asılsız suçlamalarını reddediyor ve evrensel veri güvenliği kuralları oluşturmak için işbirliği çağrısı yapıyor

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BEİJİNG, 1 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in ABD'ye ait kişisel ve hassas verileri kötü niyetli faaliyetler için satın aldığı yönünde ABD tarafından ortaya atılan asılsız suçlamayı kesinlikle reddettiklerini belirtirken, ABD'den dünya genelinde düzenli ve serbest veri akışını mümkün kılmak için evrensel veri güvenliği kuralları oluşturmak üzere diğer ülkelerle birlikte çalışmasını istedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ticari ve askeri avantajlar için kullanılabileceği endişesiyle, yabancı kuruluşların ABD'ye ait kişisel veri kaynaklarına erişimini engellemek üzere hazırlanan kararnameyi imzalayacağı bildirildi.

Mao, Perşembe günkü olağan basın toplantısında, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı genişlettiğini, Çin'i kötü niyetli faaliyetler için ABD'ye ait kişisel ve hassas verileri satın almakla suçladığını ve Çin de dahil olmak üzere sözde "endişe duyulan ülkelere" veri aktarımını engellediğini belirtti.

Sözcü, "Bunlar açıkça bazı ülkeleri hedef alan ayrımcı uygulamalardır. Çin bu tedbirlere kesinlikle karşı çıkıyor" dedi.

Mao, "Çin hükümeti veri gizliliği ve güvenliğini çok ciddiye alıyor. Yurt dışındaki hiçbir şirket ya da bireyden bulundukları ülkedeki yasalara aykırı olarak veri, bilgi ya da istihbarat toplamasını yahut sağlamasını istemedik ve istemeyiz" diye konuştu.

Çin'in Veri Güvenliği Küresel İnisiyatifi'ni ortaya koyduğunu hatırlatan Mao, şayet ABD veri güvenliğini gerçekten önemsiyorsa, bu inisiyatifi kamuoyu önünde destekleyebileceğini veya benzer taahhütlerde bulunabileceğini ifade etti.

Mao, "ABD'den Çin'i karalamayı ve itibarsızlaştırmayı bırakmasını, adil, açık ve ayrımcı olmayan bir iş ortamını etkin şekilde gözetmesini ve dünya genelinde düzenli ve serbest veri akışını mümkün kılmak için evrensel veri güvenliği kuralları oluşturmak üzere diğer ülkelerle birlikte çalışmasını istiyoruz" dedi.