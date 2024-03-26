Çin, ABD'nin elektrikli araçlara yönelik sübvansiyonlarına DTÖ'de şikayette bulundu

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin, ABD'nin elektrikli araçlara yönelik sübvansiyonları konusunda Salı günü Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayette bulundu.
Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre söz konusu şikayet, Çinli yeni enerjili araç işletmelerinin çıkarlarını gözetmek ve küresel yeni enerjili araç sektöründe adil rekabet ortamını korumak amacıyla yapıldı.
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Antalya'da 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin olarak Serik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü, 'taksirle öldürme' suçundan yargılanmaya başlandı. Duruşmada, sanığın devlet memuru olması ve idari makamlardan soruşturma izni alınmaması nedeniyle dava durduruldu. Baba Murat Pınar, kızının ölümünden dolayı tüm sorumlular hakkında şikayetçi olduklarını belirtti ve belediye başkanını asıl sorumlu olarak gösterdi. Ailenin avukatları, bu soruşturma izninin bir an önce verilmesi gerektiğini vurguladı. Duruşmayı izlemek için gelen bir veteriner profesörü, Serik'in çevresindeki diğer ilçelerde de benzer sorunların olduğunu ifade etti.
Kırıkkale Belediyesi'ne ait Bilim Merkezi'ni ziyaret eden Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı, astronot kıyafetli 5 yaşındaki Mira elinde Türk bayrağıyla karşıladı. Çok sayıda öğrenci, Gezeravcı'dan imza alabilmek için birbiriyle yarıştı.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 43. İstanbul Film Festivali, 17-28 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak. Festivalde 132 uzun ve 12 kısa metrajlı film gösterilecek. Ayrıca konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla söyleşiler, özel gösterimler ve etkinlikler düzenlenecek.
Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Talas Belediyesi, 60. Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenledi. Programda konuşan Kaymakam Yaşar Dönmez, ilçedeki atıl durumdaki cami bölümlerinin kütüphane olarak değerlendirilmesinin örnek bir proje olduğunu belirtti. Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise 5 yıl önce ilk icraatlarının 7/24 Kütüphaneyi hizmete açmak olduğunu söyledi. Talas'ta bir yılda en çok kitap okuyanlara ödüller verildi.
Hacılar Belediyesi, dere ıslahı ve su güvenliği projesine başladı. Yapılacak çalışmalarla sel taşkınları ve doğal afetlerin önüne geçilecek.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Üstün Zekalılar Vakfı ile işbirliği yaparak Dahiler Koleji'ni Erenköy Mahallesi'nde kuracaklarını duyurdu. Bu kolejin yabancı dilde eğitim veren yatılı bir kolej olacağını belirten Palancıoğlu, buradan yetişecek öğrencilerin Türkiye'nin gelecekteki liderleri olacağını ve sanayicilerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacağını ifade etti. Ayrıca, Melikgazi Belediyesi'nin nitelikli meslek liseleri oluşturma planları da bulunmaktadır.
Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri, Akbük Mahallesi Cemal Ergenekon Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere deprem farkındalık eğitimi verdi. Eğitimde depremin tanımı, alınacak tedbirler ve deprem çantası hazırlama konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimin ardından öğrencilerle birlikte deprem tatbikatı gerçekleştirildi ve köpek timlerince gösteri yapıldı. Faaliyet sonunda öğrencilere bayrak ve Jandarma Çocuk dergisi dağıtıldı.
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