Çin, ABD'nin Filipinler'deki füze konuşlandırmasını kınadı - Son Dakika
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Çin, ABD'nin Filipinler'deki füze konuşlandırmasını kınadı

Çin, ABD\'nin Filipinler\'deki füze konuşlandırmasını kınadı

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, ABD'nin Filipinler'de orta menzilli füze sistemi konuşlandırmasını kınayarak, bu iki ülkenin söz konusu hamlelerinin tüm Asya-Pasifik bölgesini ABD silahlarının tehdidi altına soktuğunu belirtti. Wu, ABD ve Filipinler'in yaptıklarının büyük bir savaş riskine yol açtığını ve bölgede güvenlik mimarisine ciddi darbe vurarak barış ve istikrarı baltalayacağını ifade etti.

30.05.2024 18:04
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BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, ABD'nin Filipinler'de orta menzilli füze sistemi konuşlandırmasını kınayarak, bu iki ülkenin söz konusu hamlelerinin tüm Asya-Pasifik bölgesini ABD silahlarının tehdidi altına soktuğunu belirtti.

Wu, Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, askeri tatbikat bahanesiyle ABD'nin Typhon Orta Menzil Kabiliyetli füze sisteminin Filipinler'de konuşlandırılmasına ilişkin soru üzerine, "Çin bu durumla ilgili son derece tetikte olup, buna kesinlikle karşıdır" dedi.

Sözcü, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana ABD'nin ilk kez denizaşırı bir noktaya ve Asya-Pasifik bölgesine orta menzilli bir füze sistemi konuşlandırdığını vurguladı.

Wu, ABD ve Filipinler'in yaptıklarının büyük bir savaş riskine yol açtığını ve bölgede güvenlik mimarisine ciddi darbe vurarak barış ve istikrarı baltalayacağını ifade etti.

Orta menzilli füze sisteminin Soğuk Savaş dönemini hatırlatan stratejik ve saldırı amaçlı bir silah olduğuna işaret eden Wu, ABD'nin geçmişe dönmeye çalıştığını, blok cepheleşmesine yol açtığını, askeri ittifakı güçlendirdiğini ve diğer ülkelerin güvenlik alanını daralttığını söyledi. Wu, bu durumun bölgedeki stratejik dengeyi bozarak yeni bir gerilim ve düşmanlık yaratacağı uyarısında bulundu.

Wu, Filipinler'in kendisini ABD'nin savaş arabasına koşmayı seçerek, ASEAN ülkeleri için yol gösterici olan ilkelerden ciddi şekilde saptığını vurguladı.

Sözcü, Filipinler'in bu suretle Güneydoğu Asya'da Dostluk ve İşbirliği Antlaşması ilkelerini de ciddi şekilde baltaladığını ve ASEAN liderliğindeki bölgesel işbirliği mimarisinin altını oyduğunu söyledi.

"Kurdu evine davet eden ısırılır ve başkaları için maşalık eden kendini yakar" diyen Wu, ABD ve Filipinler'i bölge ülkelerinin güvenlik kaygılarına saygı göstermeye ve bu tür tehlikeli eylemlere derhal son vermeye çağırdı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin Filipinler'deki füze konuşlandırmasını kınadı - Son Dakika

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