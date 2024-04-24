Çin, ABD'nin Rusya'ya yönelik suçlamalarını reddetti

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BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin'in Rusya ile normal ticari ve ekonomik etkileşimlerine yönelik olarak ABD'nin ortaya attığı asılsız suçlamaları kesinlikle reddettiklerini belirtti.

Wang, Salı günkü olağan basın toplantısında ABD'nin suçlamaları ve bu meseleye ilişkin olası yaptırımlar hakkındaki yorumunun sorulması üzerine, ABD'nin Ukrayna'ya büyük miktarda yardım sağlayan bir tasarıyı kabul ederken bir yandan da Çin ile Rusya arasındaki normal ticari ve ekonomik etkileşime dair asılsız suçlamalarda bulunmaya devam ettiğini söyledi.

Sözcü, "Suçu başkalarına atarken diğer taraftan da ateşi körüklemek ikiyüzlü ve son derece sorumsuz bir davranış. Çin bunu kesinlikle reddediyor" dedi.

Çin'in Ukrayna meselesi hakkındaki tutumunun her zaman adil ve objektif olduğunu söyleyen Wang, barış ve siyasi çözüm müzakerelerini teşvik etmek için çaba sarf ettiklerini, ayrıca Çin hükümetinin çift kullanımlı ürün ihracatını kanun ve yönetmeliklere uygun olarak düzenlediğini ifade etti.

Wang, "Çin, Ukrayna krizinin ne sebebi ne de tarafı. Biz asla ateşi körüklemeyiz yahut bencil kazançlar peşinde koşmayız. Günah keçisi olmayı da kesinlikle kabul etmeyiz" dedi.

Çin'in Rusya ve diğer ülkelerle eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde normal ticari ve ekonomik etkileşim yürütme hakkına müdahale edilmemesi veya bu hakkın kesintiye uğratılmaması gerektiğini bir kez daha vurgulayan Wang, "Çin'in meşru ve yasal hak ve menfaatleri ihlal edilmemeli" diye konuştu.

Ukrayna meselesini ateşe körükle giderek ya da başkalarını karalayarak çözmenin doğru bir yol olmadığına işaret eden Wang, doğru yolun yalnızca tüm tarafların meşru güvenlik kaygılarını dikkate almaktan ve Avrupa'da diyalog ve müzakere yoluyla dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir güvenlik mekanizması oluşturmaktan geçtiğini belirtti.