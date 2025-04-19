Çin, ABD'nin Soruşturmasına Tepki Gösterdi

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin Çin'in denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektörlerine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında aldığı önlemlere güçlü şekilde karşı çıktıklarını söyledi.

Sözcü cuma günü yaptığı açıklamada 301. Madde kapsamındaki soruşturmaya dair görüşlerini daha önce defalarca dile getirdiklerini ve bu konudaki tutumlarını bir kez daha hatırlattıklarını ifade ederek, ABD'ye kendi iç sanayi sorunlarından Çin'i sorumlu tutmaktan vazgeçme çağrısında bulundu.

Sözcü, tipik bir tek taraflılık ve korumacılık eylemi olan bu önlemlerin, Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarına ciddi zarar verdiğini, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını büyük oranda bozduğunu, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını bariz şekilde ihlal ettiğini ve kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini ve uluslararası ekonomik ve ticari düzeni temelinden baltaladığını vurguladı.

ABD'ye gerçeklere ve çok taraflı kurallara saygı göstererek yanlışlarına son vermeye çağıran sözcü, ABD'nin atacağı adımları yakından izleyeceklerini ve Çin'in meşru haklarını korumak için gerekli tüm önlemleri kararlılıkla alacaklarını kaydetti.