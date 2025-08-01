Çin, ABD'nin Suçlamalarını Reddetti - Son Dakika
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Çin, ABD'nin Suçlamalarını Reddetti

01.08.2025 11:58
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Çin, ABD'yi Ukrayna-Rusya çatışmasında yanlış suçlamalarla iftira atmakla eleştirdi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, ABD'nin Rusya- Ukrayna çatışmasındaki rolüyle ilgili Çin'e yönelttiği suçlamaları reddetti.

Ukrayna konusundaki BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan ABD temsilcisi, Çin'i Rusya'nın savaşla ilgili çabalarındaki "en önemli tedarikçi" olmakla suçlamıştı.

Perşembe günü ABD'nin bu suçlamalarına yanıt veren Geng, ABD tarafının Çin'e yönelik söylemlerini yanlış ve iftira olarak niteleyerek, bu söylemlerinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi.

Ukrayna krizini Çin'in başlatmadığını ve bu çatışmanın tarafı da olmadığını vurgulayan Geng, Çin'in çatışmanın hiçbir tarafına ölümcül silah tedarik etmediğini ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere çift kullanımlı ürünlerin ihracatını sıkı şekilde kontrol ettiğini belirtti.

Geng, "Çatışmanın tarafları BM Güvenlik Konseyi'nin yaptırımlarına tabi değildir. Çin, Rusya ve Ukrayna ile arasındaki olağan ticari ilişkileri çerçevesinde uluslararası hukuku ve yükümlülüklerini ihlal etmemektedir. Çin'in meşru hak ve çıkarları ihlal edilmemelidir. Aslında ABD'nin kendisi şimdiye kadar Rusya ile ticaretini devam ettirmiştir. ABD kendi yaptığını başkalarının da yapmasına neden izin vermiyor?" dedi.

Ukrayna krizinin, siyasi çözüm için umut ve beklentilerin yoğunlaştığı kritik bir dönemeçte olduğunu belirten Geng, "ABD'nin bir yandan Çin'in çatışmanın bir an önce sona erdirilmesinde rol oynamasını beklerken, diğer yandan Çin'e baskı uygulamaya ve karalamaya devam etmesi kabul edilemez" dedi.

Geng, ABD'yi bir kez daha anlamsız suçlama oyunlarına son vermeye, sorumlulukları başkalarına yüklemekten vazgeçmeye ve çatışmaların sona erdirilmesi ve barış görüşmelerinin ilerletilmesinde yapıcı bir rol üstlenmeye çağırdı.

Kaynak: Xinhua

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