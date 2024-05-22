Çin-ABD Turizm Liderliği Zirvesi Xi'an'da Başladı

Güncel

Xİ'AN, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xi'an kentinde düzenlenen 14. Çin-ABD Turizm Liderliği Zirvesi'nin imza töreninden bir kare, 22 Mayıs 2024.

"Çin ile ABD arasında Seyahat ve Turizm ile Halklar Arası Etkileşimleri Genişletmek" temasıyla Çarşamba günü Xi'an'da başlayan zirve; Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Shaanxi Eyaleti Halk Yönetimi, ABD Ticaret Bakanlığı ve Brand USA kuruluşunun ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlendi. (Fotoğraf: Shao Rui/Xinhua)