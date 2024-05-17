Çin, ABD'yi Ukrayna krizinin çözümüne odaklanmaya çağırıyor

Güncel

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin Çin ile Avrupa'nın arasını açmaya çalışmak yerine Ukrayna krizinin siyasi çözümünü kolaylaştıracak işe yarar bir şeyler yapması gerektiğini söyledi.

Wang, Cuma günkü olağan basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından kısa süre önce dile getirilen, Çin'in Avrupa'nın güvenliğine yönelik en büyük uzun soluklu tehdidi körüklemeye devam ederken bir yandan da Avrupa ve diğer ülkelerle ilişkiler inşa etmeyi bekleyemeyeceği yönündeki ifadelere cevaben söz konusu açıklamayı yaptı.

Wang, ABD'nin siyah-beyaz mantığının, barış yerine düşman arama yaklaşımını yansıttığını, bunun ise Soğuk Savaş zihniyetinin bir uzantısı olduğunu vurgulayarak söz konusu yorumu reddetti.

Wang, "Aslında, ABD'nin Soğuk Savaş zihniyeti, Ukrayna krizinin başlaması ve şiddetlenmesinde göz ardı edilemez bir sorumluluğa sahiptir" dedi.

Çin'in, Ukrayna krizinin yaratıcısı yahut tarafı olmadığını vurgulayan Wang, Çin'in her zaman barış görüşmelerini teşvik ettiğini ve Avrupa'da dengeli, etkin ve sürdürülebilir bir güvenlik mimarisinin kurulmasına aktif destek verdiğini ifade etti. Wang, Çin'in nesnel ve adil duruşunun ve yapıcı rolünün uluslararası toplum tarafından yaygın şekilde tanındığını dile getirdi.

Wang, "Problemi, onu çıkaran kişi çözmeli. Çin, ABD'yi Çin'e suç atmamaya, Çin ile Avrupa'nın arasını açmaya çalışmamaya, yangına körükle gitmemeye, bunun yerine Ukrayna krizinin siyasi çözümü için işe yarar bir şeyler yapmaya davet ediyor" diye konuştu.