Çin-Afrika Ekolojik Bariyer Projesi

BİR EL BARKA, 4 Haziran (Xinhua) -- Kuzey Afrika ve Sahel bölgesinde çölleşmeyle mücadele kapsamında 7.000 kilometrelik ekolojik bariyer oluşturmayı hedefleyen Çin-Afrika Yeşil Teknoloji Parkı, 2007 yılında başlatılan Afrika'nın Büyük Yeşil Duvar İnisiyatifi'ni destekleyen önemli bir tanıtım projesi olma özelliğini taşıyor.
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