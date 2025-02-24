Çin-Almanya İlişkileri Güçleniyor

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BEİJİNG, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin ile Almanya arasındaki çok yönlü stratejik ortaklığı sağlamlaştırıp geliştirmek üzere Almanya'daki yeni federal hükümetle çalışmaya hazır olduklarını ve Almanya ve Avrupa Birliği'nin küresel ilişkilerde önemli rol oynamasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Pazartesi günkü basın toplantısında Almanya'da yapılan 2025 federal hükümet seçimleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Lin, 53 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Almanya'yla olan ilişkilerini her zaman stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısıyla değerlendirdiklerini ve karşılıklı saygı, eşitlik, karşılık fayda ve farklılıkları bir kenara koyup ortak noktalara odaklanma ilkelerine bağlı kaldıklarını belirtti.

Sözcü, Çin-Almanya çok yönlü stratejik ortaklığını sağlamlaştırıp geliştirmek üzere Almanya'nın yeni federal hükümetiyle çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Almanya ve AB'nin küresel etkiye sahip olduğunu kaydeden Lin, Almanya ve AB'nin küresel konularda önemli bir rol oynadığını görmekten memnun olduklarını, Avrupa'nın entegrasyonunu ve Avrupa'nın stratejik bağımsızlığını desteklediklerini ve dünya barışı ve refahına katkıda bulunmak üzere Almanya ve AB ile çalışmayı sürdürmeye istekli olduklarını ifade etti.