Çin-Avrasya Fuarı, Xinjiang'da düzenlenecek

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BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- 8. Çin- Avrasya Fuarı, 26-30 Haziran tarihlerinde Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang'da düzenlenecek.

Çin Ticaret Bakanlığı'na göre, 140.000 metrekarelik bir alanı kapsayacak fuarda, yatırım işbirliği, uluslararası sergi, özel endüstriler ve ekipman üretimini kapsayan dört ana sergi bölgesi olacak.

Bakanlık, özel sektörlere ait sergi alanında enerji, dijital teknoloji, kültür turizmi, yeşil organik meyve ve sebzeler, yüksek kaliteli hayvancılık ürünlerinin yanı sıra pamuk ve tekstil gibi sektörlerin de yer alacağını belirtti. Uluslararası sergi alanı ise farklı ülkelerdeki sosyo-ekonomik kalkınma, yatırım fırsatları ve işbirliği projelerine odaklanacak.

2011 yılından bu yana yedi kez başarıyla düzenlenen Çin-Avrasya Fuarı'nda verimli sonuçlar elde edildi. 70'ten fazla ülke ve bölgeden 12.200'ü aşkın yerli ve yabancı katılımcının yer aldığı önceki fuarları toplam 2,16 milyon ziyaretçiyi kendine çekti. Fuarlar bir dizi örnek işbirliği anlaşmasına sahne olurken, Çin-Avrasya ekonomik ve ticari işbirliğini teşvik etmesinin yanı sıra halklar arası etkileşimi de artırdı.