Çin Ay Görevinde İsimleri Açıkladı

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BEİJİNG, 12 Şubat (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, ülkenin insanlı Ay keşif görevleri kapsamında Ay'a inişte kullanılacak uzay giysisi ve insanlı Ay gezgininin isimlerini açıkladı.

Çarşamba günü yapılan açıklamada Ay'a iniş için tasarlanan uzay kıyafetinin "Wangyu" olarak adlandırıldığı kaydedilerek, bu ismin "evrene bakış" anlamına geldiği belirtildi. Bu isim aynı zamanda ülkenin araç dışı faaliyet giysisi olan ve "uzaya uçuş" anlamına gelen "Feitian'ı" çağrıştırıyor.

İnsanlı Ay gezgini ise "bilinmeyeni keşfetmek" anlamına gelen "Tansuo" olarak adlandırıldı. Ajansa göre bu isim, Ay gezgininin misyonunu ve Çin halkının Ay'ın gizemlerini ortaya çıkarmasına yardımcı olmadaki pratik değerini yansıtıyor.

Ajans, an itibarıyla hem "Wangyu" hem de "Tansuo" ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarının sorunsuz bir şekilde ilerlediğini ifade etti.