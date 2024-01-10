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Çin, Bangladeş'teki seçimlerde Avami Birliği partisini tebrik etti - Son Dakika
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Çin, Bangladeş'teki seçimlerde Avami Birliği partisini tebrik etti

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Bangladeş'te yapılan parlamento seçimlerinde zafer elde eden Avami Birliği partisini tebrik etti. Mao, Çin'in Bangladeş'in siyasi gündemini destekleyeceğini ve işbirliğini artırmak için yeni hükümetle çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Çin, Bangladeş\'teki seçimlerde Avami Birliği partisini tebrik etti
10.01.2024 - 13:57,
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BEİJİNG, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin, Bangladeş'te seçimlerden zaferle çıkan Avami Birliği partisini tebrik etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Salı günkü olağan basın toplantısında, Bangladeş'te 7 Ocak'ta yapılan 12. parlamento seçimlerine ilişkin yorumunun sorulması üzerine açıklama yaptı. Seçim komisyonu tarafından açıklanan ilk sonuçlara göre, Bangladeş'te iktidarda bulunan Avami Birliği partisi 298 sandalyeden 223'ünü kazandı.

Mao, Çin'in dost ve komşu bir ülke olarak Bangladeş'in seçim sonrası siyasi gündemini hukuka uygun şekilde ilerletmesini kararlılıkla destekleyeceğini ifade etti.

Sözcü, "Kadim dostluğumuzu ileriye taşımak, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini artırmak ve Çin-Bangladeş stratejik işbirliği ortaklığında yeni aşamalar kaydetmek için karşılıklı saygı, eşitlik, karşılıklı fayda ve iç işlerine karışmama ilkeleri temelinde yeni Bangladeş hükümetiyle birlikte çalışmaya hazırız" dedi.

Kaynak: Xinhua
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