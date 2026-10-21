Çin Başbakan Yardımcısı Ding, Pekin\'de Bilim Konseyi temsilcileriyle görüştü

BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Çin'in başkenti Beijing'de 2026 Uluslararası Bilim Konseyi Üyeleri Ara Dönem Toplantısı ve Beijing Bilim Diyaloğu Toplantısı'na katılan yabancı temsilcilerle bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding çarşamba günkü görüşmede, bilim ve teknolojinin insanlığın ortak mirası olduğunu ve bu alandaki inovasyonun ancak açıklık ve işbirliğiyle ilerleyebileceğini söyledi.

Ding, akademik etkileşimleri teşvik etmek, bilim ve teknolojinin öncü alanlarındaki sorunların üstesinden gelmek, herkese fayda sağlayan bilimsel sonuçlar elde etmek ve küresel bilim ve teknolojiyi ortaklaşa ilerletmek üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Uluslararası Bilim Konseyi Başkanı Peter Gluckman ve diğer yabancı konuşmacılar ise Çin'in bilimsel ve teknolojik inovasyon konusundaki başarılarından övgüyle bahsederek, bilimin tüm insanlığın ortak yararına hizmet etmesi ve insanlığın ilerlemesine daha fazla katkıda bulunması için açıklık ve işbirliğini desteklediklerini ifade etti.