Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çok Uluslu Şirketlerin Çin'deki Yatırımlarını Genişletmelerini Memnuniyetle Karşılayacaklarını Söyledi

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BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, çok uluslu şirketlerin Çin'deki yatırımlarını genişletmesini memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He Lifeng, Pazartesi günü düzenlenen 2024 Çin Kalkınma Forumu'na katılan çok uluslu şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda söz konusu açıklamayı yaptı. Toplantıda dünyadaki ve Çin'deki ekonomik durum ile Çin'deki yatırımların genişletilmesi konuları ele alındı.

He'nin görüştüğü temsilciler arasında Blackstone Group Başkanı Stephen Schwarzman, Pfizer Başkanı Albert Bourla, Corning Başkanı Wendell Weeks, Siemens AG Başkanı ve CEO'su Roland Busch ile Swire Pacific Limited Başkanı Merlin Swire da yer alıyor.

He, Çin'in kaliteli yeni üretici güçlerin gelişimini hızlandırdığını, ekonomisinin istikrarlı şekilde gelişmeye devam ettiğini, kalkınma görünümünün umut vadettiğini ve çok uluslu şirketlerin Çin'deki yatırımlarını genişletmelerinden memnuniyet duyulacağını kaydetti.

Temsilciler ise Çin pazarının potansiyeli konusunda iyimser olduklarını ve ülkedeki yatırımlarını artırmaya devam edeceklerini belirtti.