Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ve Avustralya arasındaki işbirliğinin Pasifik Okyanusu'nu aşabileceğini söyledi

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ADELAIDE, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, her iki tarafın çaba göstermesi durumunda, Çin ve Avustralya arasındaki işbirliğinin Pasifik Okyanusu'nu aşabileceğini, farklılıkları bir kenara bırakarak karşılıklı başarılar ve kazan-kazan sonuçlar elde edebileceğini söyledi.

Li bu açıklamaları Pazar günü Güney Avustralya Valisi Frances Adamson, Güney Avustralya Başbakanı Peter Malinauskas, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Ticaret ve Turizm Bakanı Don Farrell ile birlikte Adelaide Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret ettiği sırada yaptı. Bu ziyaret panda koruma ve araştırmaları konusunda Çin-Avustralya işbirliğine yönelik düzenlendi. Adelaide Hayvanat Bahçesi, dev pandaları barındıran tek Avustralya hayvanat bahçesi.

Çin Başbakanı, Adelaide Hayvanat Bahçesi'ndeki panda bölümünde, Çinli ve Avustralyalı uzmanlardan dev pandaların korunması konusunda yapılan ortak araştırmalar ile Avustralya'da dev pandaların yetiştirilmesi ve bakımına ilişkin raporları dinledi.

Li, Güney Yarımküre'deki tek dev panda çifti olan ve Adelaide Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan dev pandalar Wang Wang ve Fu Ni'nin bu yıl Çin'e dönecekleri konusunda iki tarafın mutabık kaldığını hatırlattı. Başbakan ayrıca, Çin'in Avustralya ile panda koruma ve araştırmaları konusundaki işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu ve Avustralya'nın dev pandalar için her zaman dost bir yuva olmasını umduğunu ifade etti.