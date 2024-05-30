Çin Başbakanı Li Qiang, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü - Son Dakika
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Çin Başbakanı Li Qiang, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü

Çin Başbakanı Li Qiang, Libya'nın ulusal egemenlik ve bağımsızlığını desteklediğini ve Çinli işletmelere adil bir iş ortamı sağlanmasını umduğunu belirtti. Libya Başbakanı Dibeybe ise Çin'in Libya'nın siyasi sürecine ve yeniden yapılanmasına verdiği önemli rolü övdü ve Çin ile işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını ifade etti.

30.05.2024 17:54
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BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Beijing'de Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

Li, Çarşamba günü gerçekleşen görüşmede Çin'in Libya'yı ulusal egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü koruması ve kendi ulusal şartlarına uygun bir kalkınma yolu izlemesi konusunda güçlü şekilde desteklediğini söyledi.

Li, "Libya'nın Çinli işletmelere adil ve ayrımcılıktan uzak bir iş ortamı sağlamasını umuyoruz" dedi.

Li, Çin'in Libya ve gelişmekte olan diğer ülkelerle dayanışma ve koordinasyonu artıracağını, Güney-Güney işbirliğini daha da güçlendireceğini ve uluslararası ilişkilerde gelişmekte olan ülkelerin temsilini ve sesini artıracağını ifade etti.

Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nın açılış törenine katılmak için Beijing'de bulunan Dibeybe ise Libya'nın siyasi sürecini ve ulusal yeniden yapılanmasını destekleme konusunda Çin'in oynadığı önemli rolden övgüyle bahsetti.

Dibeybe, Libya'nın tek Çin ilkesini desteklediğini ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde altyapı, enerji ve yenilenebilir enerji alanlarında Çin ile işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu ifade etti.

Çinli işletmelerin ülkenin yeniden inşasına dahil olmasından memnuniyet duyacaklarını belirten Dibeybe, Libya'nın Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla gözeteceğini kaydetti.

Dibeybe, Çin'in Filistin halkının haklı davasına verdiği desteği takdir ettiklerini belirterek, Arap-Çin ve Afrika-Çin işbirliğini daha fazla teşvik etmek üzere Libya'nın Çin ile çalışmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Başbakanı Li Qiang, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Başbakanı Li Qiang, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü - Son Dakika
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