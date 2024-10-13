Çin Başbakanı Li Qiang Pakistan'a Resmi Ziyarette Bulunacak

BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif'in daveti üzerine 14-17 Ekim tarihlerinde Pakistan'a resmi ziyarette bulunacak.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Pazar günü yaptığı açıklamada, Li'nin İslamabad'da düzenlenecek Shanghai İşbirliği Örgütü Hükümet Başkanları Konseyi'nin 23. Toplantısı'na katılacağını da belirtti.
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