Çin Başbakanı Li Qiang, Tesla CEO'su Elon Musk ile bir araya geldi - Son Dakika
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Çin Başbakanı Li Qiang, Tesla CEO'su Elon Musk ile bir araya geldi

Çin Başbakanı Li Qiang, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk ile görüştü. Li, Çin pazarının yabancı sermayeli firmalara her zaman açık olacağını belirtti. Li ve Musk, Çin-ABD ekonomik ve ticari işbirliğinin başarılı bir örneği olarak Tesla'nın Çin'deki gelişimini değerlendirdi. İki lider, ikili ilişkilerin sürdürülebilir ve istikrarlı gelişimini teşvik etmek için daha fazla işbirliği yapılmasını umduklarını ifade etti.

29.04.2024 10:48  Güncelleme: 10:51
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BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, başkent Beijing'de ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk ile bir araya geldi. Li, Pazar günü gerçekleşen görüşmede Çin pazarının yabancı sermayeli firmalara her zaman açık olacağına söz verdi.

Tesla'nın Çin'deki gelişiminin, Çin-ABD ekonomik ve ticari işbirliğinin başarılı bir örneğini temsil ettiğini belirten Li, eşitlik ve karşılıklı fayda içeren işbirliğinin iki ülkenin temel çıkarlarına hizmet ettiğinin kanıtlandığını ve iki halkın ortak beklentilerini karşıladığını söyledi.

Li, iki ülkenin halklarına ve dünyaya daha fazla fayda sağlamak amacıyla, iki ülkenin devlet başkanlarının stratejik kılavuzluğunu takip ederek ikili ilişkilerin sürdürülebilir ve istikrarlı gelişimini teşvik etmek üzere ABD'nin Çin'le daha fazla işbirliği yapmasını umduklarını belirtti.

Yabancı yatırımlı işletmelerin Çin'in kalkınmasının vazgeçilmez katılımcıları ve katkı sağlayıcıları olduğunu kaydeden başbakan, Çin'in geniş pazarının bu işletmelere her zaman açık olacağını vurguladı.

Li, Çin'in yabancı işletmelere daha elverişli bir iş ortamı ve daha güçlü destek sağlamak üzere verdiği sözlere riayet edeceğini ve pazar erişimini genişletip hizmetleri artırmaya yönelik çabalarını yoğunlaştıracağını belirtti.

Musk ise Çinli ekibin özeni ve bilgeliği sayesinde Tesla'nın Shanghai'daki giga fabrikasının, şirketin en iyi performans gösteren fabrikası olduğunu ve Tesla'nın daha fazla kazan kazan işbirliği sonucu elde etmek üzere Çin'le işbirliğini derinleştirmek istediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Başbakanı Li Qiang, Tesla CEO'su Elon Musk ile bir araya geldi - Son Dakika

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