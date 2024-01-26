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Çin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Ukrayna krizinin müzakere yoluyla çözülmesini çağırıyor - Son Dakika
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Çin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Ukrayna krizinin müzakere yoluyla çözülmesini çağırıyor

Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing, Ukrayna krizinin müzakere yoluyla çözüme kavuşturulması çağrısı yaptı. Dai, çatışma ya da cepheleşmenin krize çözüm olmadığını ve diyalog ve müzakerenin tek yol olduğunu vurguladı. Çin, ilgili tarafları doğrudan angajman ve diyaloğu güçlendirmeye ve müzakereleri yeniden başlatmaya davet etmektedir. Çin, uluslararası toplumun gerilimi azaltma ve siyasi bir çözüm bulma çabasını desteklemekte ve diplomatik arabuluculuğun güçlendirilmesini vurgulamaktadır.

Çin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Ukrayna krizinin müzakere yoluyla çözülmesini çağırıyor
26.01.2024 - 15:10,
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 25 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing, Ukrayna krizinin müzakere yoluyla çözüme kavuşturulması çağrısı yaptı.

Dai, Perşembe günü yaptığı açıklamada Ukrayna krizinin gelişiminin, çatışma ya da cepheleşmede kazanan taraf olmayacağını, diyalog ve müzakerenin krizden çıkışın uygulanabilir tek yolunu temsil ettiğini ve savaş alanına silah göndermenin barışa olanak tanımayacağını defaatle ortaya koyduğunu söyledi.

Çarşamba günü, Rus Il-76 askeri nakliye uçağının düşmesinin ardından düzenlenen BM Güvenlik Konseyi acil toplantısında konuşan Dai, "Çin, ilgili tarafları doğrudan angajman ve diyaloğu güçlendirmeye ve uzlaşı oluşturmak üzere müzakereleri aşama aşama yeniden başlatmaya davet etmektedir" dedi.

Dai, uluslararası toplumun gerilimi azaltma ve siyasi bir çözüm bulmaya yönelik kolektif çabada daha büyük bir aciliyet duygusu sergilemesi ve diplomatik arabuluculuğu güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna meselesinde Çin'in her zaman barış ve diyalogdan yana olduğunu ve her zaman müzakereler yoluyla barışı teşvik etmeye ve çatışmaları durdurmaya çalıştığını kaydeden Dai, Çin'in tüm taraflarla iletişimi sürdürmeye ve krizin siyasi yollarla çözülmesi için durmaksızın çaba sarf etmeye istekli olduğunu sözlerine ekledi.

Savaşın kuralları olduğunu hatırlatan Dai, Çin'in, aralarında 65 Ukraynalı esir asker, 6 mürettebat ve onlara eşlik eden 3 Rus askerinin de bulunduğu 74 kişinin tamamının hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik kaza hakkında ciddi endişelerini dile getirdiğini ve ilgili tarafları ilgili uluslararası yasa ve sözleşmelere sıkı sıkıya riayet etmeye, savaş esirlerinin yaşam ve temel haklarını gözetmeye ve bu tür trajedilerin tekrarlanmasını önlemeye davet ettiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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