Çin, BRICS Stratejik Ortaklığını Derinleştirmeye Devam Etmek İstiyor - Son Dakika
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Çin, BRICS Stratejik Ortaklığını Derinleştirmeye Devam Etmek İstiyor

Çin, BRICS Stratejik Ortaklığını Derinleştirmeye Devam Etmek İstiyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in BRICS stratejik ortaklığını derinleştirmeye devam etmek için tüm taraflarla çalışmaya hazır olduğunu belirtti. BRICS'in yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki işbirliği için önemli bir platform olduğunu vurgulayan Mao, blokun çok taraflılığı desteklemeye, küresel ekonomik yönetişime aktif olarak katılmaya ve uluslararası düzenin daha adil ve rasyonel doğrultuda gelişmesini teşvik etmeye kararlı olduğunu söyledi.

22.02.2024 16:40
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BEİJİNG, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in BRICS stratejik ortaklığını derinleştirmeye devam etmek için tüm taraflarla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Mao, Perşembe günkü olağan basın toplantısında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Moros'un savaş, müdahale, soykırım ve üstünlük kompleksi içeren eski sömürgeci dünya anlayışının yerini BRICS ile birlikte yeni bir dünyanın aldığına dair kısa süre önceki açıklamasına ilişkin haberi yorumlamasının istenmesi üzerine söz konusu ifadeleri kullandı.

BRICS'in yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki işbirliği için önemli bir platform olduğunu vurgulayan Mao, blokun çok taraflılığı desteklemeye, küresel ekonomik yönetişime aktif olarak katılmaya ve uluslararası düzenin daha adil ve rasyonel doğrultuda gelişmesini teşvik etmeye kararlı olduğunu söyledi.

"Günümüz dünyasında sayısız risk ve zorluk karşısında, gelişmekte olan ülkelerin dayanışma ve ilerleme arayışında olma, dış müdahalelere karşı durma, birlik olmayı ve kendi kendine yetmeyi başarma yönündeki ortak iradesi her geçen gün artıyor" diyen Mao, bu nedenle BRICS'in yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler arasında geniş kabul gördüğünü ve uluslararası ilişkilerde olumlu ve bütünüyle istikrarlı bir güç haline geldiğini belirtti.

Sözcü, BRICS işbirliğinin ortak kalkınma ve evrensel refaha ulaşmak için açıklık, kapsayıcılık ve kazan-kazan işbirliğinden yana olduğunu vurguladı.

Mao, "BRICS stratejik ortaklığını derinleştirmeye devam etmek, çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini aktif şekilde genişletmek, küresel yönetişimin çerçevesini daha dengeli ve etkili kılmaya yardımcı olmak ve dünya barışı ile kalkınmasına BRICS'in daha fazla katkı sunmasını sağlamak üzere tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazırız" dedi.

Kaynak: Xinhua

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