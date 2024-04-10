Çin Büyükelçiliği, ABD-İngiltere-Avustralya üçlü güvenlik ortaklığına karşı çıkıyor

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LONDRA, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin'in İngiltere'deki Büyükelçiliği, ABD, İngiltere ve Avustralya'nın, bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun nükleer silahların yayılması riskine ilişkin endişelerini göz ardı ederek sözde üçlü güvenlik ortaklığını ilerletme ısrarına kesinlikle karşı olduğunu belirtti.

Büyükelçilik sözcüsü Salı günü, üç ülkenin savunma bakanlarının AUKUS'un 2. ayağında ileri kabiliyet projeleri çerçevesinde Japonya ile işbirliği yapmayı düşündüklerine ilişkin ortak açıklamasıyla ilgili soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Sözcü, bu tür hamlelerin nükleer silahların yayılması riskini kaçınılmaz olarak artıracağını, Asya-Pasifik'teki silahlanma yarışını kızıştıracağını ve bölgesel barış ve istikrarı baltalayacağını söyleyerek, "Çin gelişmelerden ciddi endişe duymakta ve buna kesinlikle karşı çıkmaktadır" dedi.

Diplomat, "ABD, İngiltere ve Avustralya'dan Soğuk Savaş zihniyetini terk etmelerini, dışlayıcı bloklar oluşturmayı bırakmalarını ve Asya-Pasifik bölgesinde sorun ve kamp cepheleşmesi yaratmaya son vermelerini istiyoruz. Japonya tarihten ders almalı ve askeri güvenlik söz konusu olduğunda söylem ve eylemlerinde ihtiyatlı olmalı" dedi.