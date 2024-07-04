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BEİJİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Avrupa Konseyi Başkanı seçilen Antonio Costa'ya tebrik mesajı gönderdi.

Xi, Perşembe günü gönderdiği mesajında Çin'in Avrupa'yı çok kutuplu yapıda her zaman önemli bir kutup olarak gördüğünü, Avrupa Birliği'nin küresel meselelerdeki hayati rolüne büyük önem verdiğini ve Çin-AB kapsamlı stratejik ortaklığını geliştirmeye kararlı olduğunu belirtti.

Xi, Çin-AB ilişkilerinin gelişmesine büyük değer verdiğini ve Çin-AB ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı bir şekilde gelişmesini sağlamak ve dünya barışı ve kalkınmasına yeni katkılarda bulunmak üzere Çin ile AB'nin aralarındaki ortaklığı güçlü biçimde sürdürmesini sağlamak, stratejik iletişimi derinleştirmek, karşılıklı anlayışı ve siyasi güveni artırmak, geniş fikir birliği oluşturmak, çeşitli alanlarda değişim ve işbirliğini genişletmek için Costa ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Çin Başbakanı Li Qiang da Perşembe günü Costa'ya tebriklerini sundu.